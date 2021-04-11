У Голлівуді триває робота над спеціальним випуском серіалу "Друзі". І поки мільйони кіноманів очікують на цей епізод, у мережі презентували перші фото і відео зі зйомок.

Першим, хто викликав ажіотаж у мережі, був Меттью Перрі. Актор, який зіграв Чендлера у серіалі "Друзі", показав своє залаштункове фото у гримерці, чим підтвердив старт зйомок.

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За кілька секунд до того, як з'їв кісточку для макіяжу. Не кажучи вже про возз'єднання з "Друзями",

– написав він до фото з гримерки.

Згодом Меттью Перрі видалив допис. Однак те, що вже потрапило до мережі, не зникло безслідно. Прихильники серіалу миттєво поширили знімок на фан-сторінках "Друзів", зробивши його шалено популярним.



Меттью Перрі перед зйомками спецвипуску "Друзів" / Фото Indian Express

10 квітня на офіційній інстаграм-сторінці серіалу розсекретили назву проєкту. Спецвипуск вийде на стрімінговій платформі HBO Max, як Friends: The Reunion ("Друзі: Возз'єднання").

От і все! Чи можемо ми бути у більшому захваті? "Друзі: Возз'єднання" прямує на HBO Max, – написали представники стрічки.

Зйомки проходили у павільйоні Warner Bros. в Каліфорнії, де відбувалось створення всіх сезонів "Друзів". Перед запуском спецпроєкту автори стрічки відновили всі декорації, які були в ситкомі.

Окрім цього, за традицією, спецвипуск знімали у присутності глядачів, які зробили десятки фото залаштунків проєкту. Та коли головні актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі і Девід Швіммер вийшли на знімальний майданчик, знімати відео чи робити фото було заборонено.

POSSO METTERMI A PIANGERE!? pic.twitter.com/urYTKvMqWQ — Regina PhalangeKatia Follesa stan account (@latiziabionda_) April 7, 2021

Спецвипуск "Друзів": коротко про головне