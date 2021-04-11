З'явились перші кадри зі зйомок спецвипуску "Друзів": фото і відео, які викличуть ностальгію
У Голлівуді триває робота над спеціальним випуском серіалу "Друзі". І поки мільйони кіноманів очікують на цей епізод, у мережі презентували перші фото і відео зі зйомок.
Джерело:24 канал
Першим, хто викликав ажіотаж у мережі, був Меттью Перрі. Актор, який зіграв Чендлера у серіалі "Друзі", показав своє залаштункове фото у гримерці, чим підтвердив старт зйомок.
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За кілька секунд до того, як з'їв кісточку для макіяжу. Не кажучи вже про возз'єднання з "Друзями",
– написав він до фото з гримерки.
Згодом Меттью Перрі видалив допис. Однак те, що вже потрапило до мережі, не зникло безслідно. Прихильники серіалу миттєво поширили знімок на фан-сторінках "Друзів", зробивши його шалено популярним.
Меттью Перрі перед зйомками спецвипуску "Друзів" / Фото Indian Express
10 квітня на офіційній інстаграм-сторінці серіалу розсекретили назву проєкту. Спецвипуск вийде на стрімінговій платформі HBO Max, як Friends: The Reunion ("Друзі: Возз'єднання").
От і все! Чи можемо ми бути у більшому захваті? "Друзі: Возз'єднання" прямує на HBO Max, – написали представники стрічки.
Зйомки проходили у павільйоні Warner Bros. в Каліфорнії, де відбувалось створення всіх сезонів "Друзів". Перед запуском спецпроєкту автори стрічки відновили всі декорації, які були в ситкомі.
Окрім цього, за традицією, спецвипуск знімали у присутності глядачів, які зробили десятки фото залаштунків проєкту. Та коли головні актори Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі і Девід Швіммер вийшли на знімальний майданчик, знімати відео чи робити фото було заборонено.
Спецвипуск "Друзів": коротко про головне
- Ще у 2020 році компанія HBO Max оголосила, що "Друзі" повернуться на екрани зі спеціальним випуском. Через пандемію створення стрічки переносилось та тільки 5 квітня 2021 року нарешті стартувало.
- На знімальний майданчик повернулись всі головні актори ситкому. Однак не варто очікувати, що вони перевтіляться у своїх персонажів "Друзів".
- За офіційними даними, випуск "Друзі: Возз'єднання" – це спогади акторів про зйомки і цікаві деталі, яких глядачі досі не знали. Окрім цього, Девід Швіммер натякнув, що якийсь текст він з колегами таки зачитає. Однак що це будуть за репліки – поки невідомо.
- Ліза Кудроу також розкрила кілька деталей зйомки. Зокрема, виконавиця ролі Фібі зазначила, що частину кадрів вона з акторами "Друзів" знімала окремо. Ймовірно, мова йде про відео, зроблені у будинках кінозірок.
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