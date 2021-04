Знаменитая топ-модель Хайди Клум объявила, что совет присоединиться к актерскому составу сериала "Секс и город". Красавица добавила, что фактически заменит Саманту в новых сериях ппроекту. Но правда это или фейк – узнавайте в материале.

Заявление Хайди Клум

Социальные сети уже давно помогают знаменитостям делать анонсы для новых проектов. Так, Хайди Клум опубликовала в инстаграме черно-белое фото со звездами сериала "Секс в большом городе". Уже в заметке модель призналась, что присоединилась к новому проекту, который выйдет под названием And Just Like That... Хайди намекала, что ее героиня заменит Саманту в продолжении сериала.

"Как сказать "Саманта" по-немецки? Настолько трудно было сделать этот сюрприз, но я, наконец, могу поделиться тем, что я присоединяюсь к новому сезону "Секса в большом городе"!" – написала Хайди Клум.

Хайди Клум снимется в сериале "Секс и город": правда или фейк

Сообщение модель разместила в День смеха, 1 апреля. Кроме этого, Хайди Клум закрыла возможность комментировать фото, что тоже наводило на мысль: это просто розыгрыш от модели. Но после нескольких часов после публикации модель сама опровергла свое заявление: Хайди сняла пикантное видео, где под звуки саундтрека из "Секс в большом городе" продемонстрировала свою фигуру и надпись на лбу "апрельская шутка".

Перезапуск сериала "Секс и город"

Сейчас авторы продолжение "Секс в большом городе" не рассекречивают всех деталей сюжета. Известно, что к своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер , Синтия Никсон и Кристин Дэвис, которые покажут жизни своих героинь после событий в последнем фильме 2010 года. В то же время Ким Кэтролл, которая играла Саманту в фильме, отказалась от съемок. Ее заменять не будут, а в сюжете серий появятся новые персонажи.