Ироничная романтическая лента "Я создан для тебя" по состоянию на сегодня имеет 91% рейтинг на Rotten Tomatoes. Европейские и американские критики хвалят ленту Марии Шрадер за легкий юмор, ненавязчивый и остроумный сюжет, идеальную "химию" между героями Стивенса и Эггерт. Об этом сообщает пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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Официальный синопсис фильма "Я создан для тебя"

Том – воплощение идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не такая простая и предсказуемая. У Тома есть всего три недели, чтобы доказать ей свое совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь.

Актерский состав фильма "Я твой человек"

Главную мужскую роль исполнил Дэн Стивенс, звезда шоу "Аббатство Даунтон" и "Легион", а также фильмов "Красавица и чудовище", "Гость", "Бывшая с того света", "Евровидение: История огненной саги". Компанию британскому актеру составили:

Марен Эггерт ( "Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути"), которая получила престижного "Серебряного Медведя" за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале, где "Я создан для тебя" стал одним из фаворитов конкурсной программы;

( "Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути"), которая получила престижного "Серебряного Медведя" за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале, где "Я создан для тебя" стал одним из фаворитов конкурсной программы; Сандра Хюллер ("Тони Эрдманн", "Реквием").



Кадр из фильма "Я создан для тебя" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"