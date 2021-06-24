Іронічна романтична стрічка "НЕідеальний чоловік" станом на сьогодні має 91% рейтинг на Rotten Tomatoes. Європейські та американські критики хвалять стрічку Марії Шрадер за легкий гумор, ненав’язливий та дотепний сюжет, ідеальну "хімію" між героями Стівенса та Еггерт. Про це повідомляє пресслужба фільму "Вольга Україна".

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Офіційний синопсис фільму "НЕідеальний чоловік"

Том – втілення ідеального чоловіка для однієї виняткової жінки. Але неординарна Альма не така проста й передбачувана. У Тома є всього три тижні, щоб довести їй свою досконалість та розібратися в тому, що таке справжнє кохання.

Акторський склад фільму "НЕідеальний чоловік"

Головну чоловічу роль виконав Ден Стівенс, зірка шоу "Абатство Даунтон" та "Легіон", а також фільмів "Красуня і чудовисько", "Гість", "Колишня з того світу", "Євробачення: Історія вогненної саги". Компанію британському акторові склали:

Марен Еггерт ( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху"), яка отримала престижного "Срібного Ведмедя" за кращу жіночу роль на Берлінському кінофестивалі, де "НЕідеальний чоловік" став одним з фаворитів конкурсної програми;

( "Місце злочину", "Експеримент", "Жінка в кінці шляху"), яка отримала престижного "Срібного Ведмедя" за кращу жіночу роль на Берлінському кінофестивалі, де "НЕідеальний чоловік" став одним з фаворитів конкурсної програми; Сандра Хюллер ("Тоні Ердманн", "Реквієм").



Кадр з фільму "НЕідеальний чоловік" / Фото Пресслужба фільму "Вольга Україна"