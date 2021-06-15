Сюжет романтической комедии "НЕидеальный мужчина"

Том – воплощение идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. У Тома есть всего три недели, чтобы доказать ей свою совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь. Об этом сообщила пресс-служба фильма "Вольга Украина".

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Европейские и американские критики хвалят ленту Марии Шредер за легкий юмор, ненавязчивый и остроумный сюжет, идеальную "химию" между героями Стивенса и Эггерт.

Актерский состав фильма "НЕидеальный мужчина"

Главную мужскую роль исполнил Дэн Стивенс, звезда шоу "Аббатство Даунтон" и "Легион", а также фильмов "Красавица и чудовище", "Гость", "Бывшая с того света", "Евровидение История огненной саги". Компанию британскому актеру составили:

Марен Эггерт ("Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути")

("Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути") Сандра Хюллер ("Тони Эрдманн", "Реквием").

Ироническая романтическая лента "НЕидеальный мужчина" стала лауреатом Берлинского кинофестиваля, получив престижный "Серебряного медведя" и сегодня обладает 91% рейтингом на Rotten Tomatoes.