В нашей стране премьера "Отряда самоубийц: Миссия навылет" состоится 5 августа 2021 года. Первые отзывы на фильм собрали взрыв эмоций. Ленту назвали "сумасшедшей". "ужасно жестокой", "непристойной", "неумолимой". Впрочем, другие критики пишут, что провели лучшее время за ранним просмотром экшена и называют его "масштабным", "смелым" и "визуально потрясающим". Что о фильме "Отряд самоубийц 2" сказал Идрис Эльба – читайте в нашем материале на Кино 24.

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Интервью с Идрисом Эльбой об "Отряде самоубийц: Миссия навылет"

Увлекались ли вы комиксами, когда были ребенком? Был любимый супергерой?

Я очень любил Человека-паука, когда был ребенком. Также мне нравился Супермен. Вы знаете, кто такой Флеш Гордон?

Естественно.

Да, я восхищался Флеш Гордоном. У меня были обои с ним.

Ого.

Я знаю, чрезвычайно круто. Но я знаю некоторых людей, которые являются настоящими пуристами, включая Джеймса Ганна. Он настоящий фанат, если речь идет о комиксах. Я не из таких, к сожалению.

Что вы делали, чтобы быть готовым к роли Роберта Дюбуа (Бладспорта)?

Слушай, ты знаешь, Джеймс Ганн – это законченная история. Он все видит.

Поэтому готовиться к этой роли – это, как заходить в мастерскую художника, который скажет: "Да, мы будем писать картину. Я хочу, чтобы ты помог мне сделать это. Вот моя кисть и вот мой любимый цвет".

Это действительно было похоже на то, чтобы "залезть" в голову Джеймса. Однако, это другое дело. Ты знаешь, иногда, когда ты снимаешь фильм, а режиссер не написал материал – это может казаться немного странным. Но в этом случае, Джеймс жил этой историей и этим сценарием. И это отличный старт.



Джейм Ганн, Марго Робби и другие актеры / Фото Кинориум

Помните ли первые мысли или ощущения, когда вы читали его сценарий первый раз?

Я читал его три раза, я не собираюсь лгать. В первый раз, когда я читал, я подумал: "Что?". Потом я читал его снова, фокусируясь на моем характере и, пытаясь понять историю так точно, как Джеймс хотел переосмыслить "Отряд самоубийц 2", чтобы создать что-то очень важное. У меня была прекрасная встреча с Джеймсом перед тем, как я получил сценарий, и он опередил меня. Он сказал: "Глянь, прочти это, потом прочти снова. Потом пойди в постель и прочти еще раз".

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер

Это отличный фильм и мне было очень весело. Мысли о нем задевают сердце – понимаешь о чем я? "Отряд самоубийц 2" не становится известным из-за эмпатии. Однако, мы по-особенному рассказывали историю, ведь Джеймс хотел, чтобы человеческое сердце билось чаще. Это было здорово. Отлично.

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Расскажите мне о своем опыте работы с Джеймсом на съемочной площадке? Я могу предположить, он немного отличается от других режиссеров во всем процессе?

Смотри, когда режиссер – в каждой клеточке сценария, когда он принимает мгновенные решения – он артист. Артист с большой буквы. Он очень щепетилен, но в хорошем смысле. Он работает определенным образом и действительно знает, что ищет:

"Если у нас нет этого, мы продолжим, пока не получим то, что хотим".

Такие дела. И это всегда замечательно, потому что чем больше мы работали, тем больше мы понимали настроение. Несмотря на это, Джеймс дает много прав. Джон Сина и я имели много прав, чтобы позволить нашим персонажам расти. Когда я прочитал сценарий, у моего персонажа даже имени не было. Якобы: "Окей, мы пока не знаем, как мы его называем". Итак, во время создания фильма было много возможностей для роста.



Идрис Эльба и Джеймс Ганн / Фото Кинориум

Можете рассказать об атмосфере, которую Джеймс создает на съемках? Я слышала много таких слов, как "семья".

Это было динамично. Было очень весело. И ты много учишься, понимаешь? Было так много разных путей, по которым люди подходили к вещам. И без настоящего комедийного жемчуга не обошлось.

Обычно, я не шучу, но я был в центре группы актеров, которые действительно могут тебя рассмешить. Это было здорово. Так динамично и по-разному.

Это было, как на Олимпийских играх.

Я вспомнила Джона Сину. У ваших двух персонажей невероятное взаимопонимание на протяжении всего фильма. Как это – работать вместе?

Джон Сина – "драгоценный" парень. Он реально хороший парень. Я всегда был его фанатом как рестлера, артиста, да и сейчас как актера.



Джоэл Киннаман, Идрис Эльба, Джон Сина / Фото Кинориум

Этот фильм выходит в то время, когда публика начинает возвращаться в театры. Что, надеешься, люди возьмут из этого фильма, особенно, когда он выходит в таких захватывающе тревожных обстоятельствах?

Я просто надеюсь, что люди поймут, что воображение еще не умерло, понимаешь о чем я? Рассказ – это чистая кровь того, что мы делаем, именно поэтому мы являемся теми, кем мы есть. И когда рассказывают очень образную и трогательную историю, я думаю, публика действительно восхищается.

Вот почему мы любим фильмы в кинотеатрах. Вы выходите и переживаете это вместе. Я хочу, чтобы люди снова влюбились в кино.

Это действительно жизненная сила нашей индустрии. Мы создаем невероятные фильмы.

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У вас много сцен с Даниэлой Мельхиор, которая играет персонажа Крысолова. Как вы относитесь к крысам? Не ваш персонаж Бладспорт, а вы лично.

Я должен сказать тебе, когда мы начинали, я сказал Джеймсу: "Слушай, будут настоящие крысы?". Он мне: "Нет". Поэтому я сказал: "Окей, супер". Он мне: "Ты не любишь крыс?". Я говорю: "Нет, я не люблю их".



Даниэла Мельхиор и Идрис Эльба / Фото Кинориум



Даниэла Мельхиор / Фото Кинориум

Никто не скажет, что вы неизобретательны.

Да, так должно быть.

Как бы вы описали фильм тремя словами?

Удивительный. Удивительно вкусный. Чертовски сексуальный.

(Смеюсь) Я о таком еще не думала. Это круто.

Я просто должен был быть изобретательным. Спасибо.