У нашій країні прем’єра "Загону самогубців: Місія навиліт" відбудеться 5 серпня 2021 року. Перші відгуки на фільм зібрали вибух емоцій. Стрічку назвали "божевільною". "страшенно жорстокою", "непристойною", "невблаганною". Втім, інші критики пишуть, що провели найкращий час за раннім переглядом екшену і називають його "масштабним", "сміливим" і "візуально приголомшливим". Що про фільм "Загін самогубців 2" сказав Ідріс Ельба – читайте в нашому матеріалі на Кіно 24.

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Інтерв’ю з Ідрісом Ельбою про "Загін самогубців: Місія навиліт"

Чи захоплювалися ви коміксами, коли були дитиною? Чи мали улюбленого супергероя?

Я дуже любив Людину-павука, коли був дитиною. Також мені подобався Супермен. Ви знаєте, хто такий Флеш Гордон?

Звичайно.

Так, я захоплювався Флеш Гордоном. У мене були шпалери з ним.

Ого.

Я знаю, надзвичайно круто. Але, я знаю деяких людей, які є справжніми пуристами, включаючи Джеймса Ганна. Він справжній фанат, якщо йдеться про комікси. Я не з таких, на жаль.

Що ви робили, щоби бути готовим до ролі Роберта Дюбуа (Бладспорта)?

Слухай, ти знаєш, Джеймс Ганн – це закінчена історія. Він усе бачить.

Тому готуватися до цієї ролі – це, як заходити в майстерню художника, який скаже: "Так, ми будемо писати картину. Я хочу, щоби ти допоміг мені зробити це. Ось мій пензлик і ось мій улюблений колір".

Це справді було схоже на те, щоби "залізти" в голову Джеймса. Однак, це інша справа. Ти знаєш, інколи, коли ти знімаєш фільм, а режисер не написав матеріал – це може здаватися трохи дивним. Але в цьому випадку, Джеймс жив цією історією й цим сценарієм. І це чудовий старт.



Джейм Ганн, Марго Роббі та інші актори / Фото Кіноріум

Чи пам’ятаєте перші думки чи відчуття, коли ви читали його сценарій перший раз?

Я читав його тричі, я не збираюся брехати. Перший раз, коли я читав, я такий: "Що?". Потім я читав його знову, фокусуючись на моєму характері і, намагаючись зрозуміти історію так точно, як Джеймс хотів переосмислити "Загін самогубців 2", щоби створити щось дуже важливе. Я мав чудову зустріч із Джеймсом перед тим, як отримав сценарій, і він випередив мене. Він сказав: "Глянь, прочитай це, потім прочитай знову. Потім піди в ліжко і прочитай ще раз".

"Загін самогубців: Місія навиліт" 2021: дивіться трейлер

Це чудовий фільм і мені було дуже весело. Думки про нього зачіпають серце – розумієш про що я? "Загін самогубців 2" не стає відомим через емпатію. Однак, ми по-особливому розказували історію, адже Джеймс хотів, щоби людське серце билося частіше. Це було чудово. Відмінно.

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Розкажіть мені про свій досвід роботи з Джеймсом на знімальному майданчику? Я можу припустити, він трохи відрізняється від інших режисерів у всьому процесі?

Дивись, коли режисер – в кожній клітинці сценарію, коли він приймає миттєві рішення – він артист. Артист із великої літери. Він дуже педантичний, але в хорошому сенсі. Він працює певним чином і дійсно знає, що шукає:

"Якщо ми не маємо цього, ми будемо продовжувати, поки не отримаємо те, що хочемо".

Такі справи. І це завжди чудово, тому що чим більше ми працювати, тим більше ми розуміли настрій. Попри це, Джеймс дає багато прав. Джон Сіна і я мали багато прав, щоби дозволити нашим персонажам рости. Коли я прочитав сценарій, у мого персонажа навіть імені не було. Нібито: "Окей, ми поки не знаємо, як ми його називаємо". Отже, під час створення фільму було багато можливостей для росту.



Ідріс Ельба та Джеймс Ганн / Фото Кіноріум

Можете розказати про атмосферу, яку Джеймс створює на зйомках? Я чула багато таких слів, як "сім’я".

Це було динамічно. Було дуже весело. І ти багато вчишся, розумієш? Було так багато різних шляхів, якими люди підходили до речей. І без справжніх комедійних перлів не обійшлося.

Зазвичай, я не жартую, але я був у центрі групи акторів, які дійсно можуть тебе розсмішити. Це було чудово. Так динамічно й по-різному.

Це було, як на Олімпійських іграх.

Я згадала Джона Сіну. У ваших двох персонажів неймовірне взаєморозуміння протягом усього фільму. Як це – працювати разом?

Джон Сіна – "дорогоцінний" хлопець. Він реально хороший хлопець. Я завжди був його фанатом як рестлера, артиста, та й зараз як актора.



Джоел Кіннаман, Ідріс Ельба, Джон Сіна / Фото Кіноріум

Цей фільм виходить у той час, коли публіка починає повертатися в театри. Що, надієшся, люди візьмуть із цього фільму, особливо, коли він виходить у таких захопливо тривожних обставинах?

Я просто надіюся, що люди зрозуміють, що уява ще не вмерла, розумієш про що я? Розповідь – це чиста кров того, що ми робимо, саме тому ми є тими, ким ми є. І коли розказують дуже образну і зворушливу історію, я думаю, публіка справді захоплюється.

Ось чому ми любимо фільми в кінотеатрах. Ви виходите й переживаєте це разом. Я хочу, щоби люди знову влюбилися в кіно.

Це справді життєва сила нашої індустрії. Ми створюємо неймовірні фільми.

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У вас багато сцен із Даніелою Мельхіор, яка грає персонажа Щуролова. Як ви ставитеся до щурів? Не ваш персонаж Бладспорт, а ви особисто.

Я маю сказати тобі, коли ми починали, я сказав Джеймсу: "Слухай, будуть справжні щури?". Він мені: "Ні". Тому я сказав: "Окей, супер". Він мені: "Ти не любиш щурів?". Я кажу: "Ні, я не люблю їх".



Даніела Мельхіор й Ідріс Ельба / Фото Кіноріум



Даніела Мельхіор / Фото Кіноріум

Ніхто не скаже, що ви невинахідливі.

Так, так має бути.

Як би ви описали фільм трьома словами?

Дивовижний. Дивно смачний. До біса сексуальний.

(Сміюся) Я про таке ще не думала. Це круто.

Я просто мав бути винахідливим. Дякую.