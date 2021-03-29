У мережі з'явився дебютний трейлер фільму "Загін самогубців: місія навиліт". Режисером та сценаристом стрічки виступив Джеймс Ганн, який створював (та й створює) "Вартові галактики" для конкурентної студії Marvel.

Джеймс Ганн зробив картину зовсім інакшою від "Загону самогубців", які вийшли у 2016 році. Фанати пам'ятають, що попри цікавість головних персонажів, перша стрічка отримала чимало критики. Зокрема через плоскість сюжету та якість комп'ютерної графіки.

До теми Warner Bros. не зацікавлені в роботі зі Снайдером, а той більше не хоче екранізувати комікси

Ганн врахував недоліки франшизи й зробив все по-своєму. Навіть склад Загону самогубців перероблений. Зі знайомих глядачеві залишилися лише Харлі Квінн (Марґо Роббі), полковник Рік Флег, Капітан Бумеранг і безжалісна керівниця проєкту Аманда Воллер (Віола Девіс).

Місце Вілла Сміта в команді зайняв Ідріс Ельба. Спершу планувалося, що він буде Дедшотом. Але потім Віллу Сміту вирішили дати можливість повернутися у франшизу, тож актору дали іншого персонажа з коміксів.

Новачки загону можуть здатися незнайомими для людей, які не читали комікси: Миротворець, Мислитель, Блекгард, Людина-в-Горошок, хакер Савант. Також в команді опинилися Людина-акула і Людина-щур.

А ось Джокера у виконанні Джареда Лето у стрічці не буде. І це не є погано. Навпаки, більше шансів, що сиквел справді здивує глядачів.

Також Ганн домігся, аби студія Warner Bros. та кінопродюсери мінімально втручалися у проєкт. І це видно вже з самого трейлера. Сиквел відрізняється від оригіналу як і картинкою, так і подачею.

"Загін самомгубців: Місія навиліт": дивіться перший трейлер

"Загін самогубців: Місія навиліт" сюжет фільму

Приречених на довічне ув'язнення злочинців відправлять на нове завдання – в якусь американську республіку, де панує місцевий диктатор.

Загін висадять на віддалений острів, який кишить ворогами та проблемами. Але напруги між персонажами вистачатиме і без додаткових зовнішніх чинників.

Прем'єра стрічки запланована на 5 серпня 2021 року. Фільм йтиме як і у кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі HBO Max.

Раніше кінокомпанія Warner Bros. заявила, що у 2021 році таким чином виходитимуть усі її фільми.

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