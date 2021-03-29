В сети появился дебютный трейлер фильма "Отряд самоубийц: миссия навылет". Режиссером и сценаристом ленты выступил Джеймс Ганн, который создавал (и создает) "Стражи галактики" для конкурентной студии Marvel.

Джеймс Ганн сделал картину совсем иной от "Отряда самоубийц", которые вышли в 2016 году. Фанаты помнят, что несмотря на интересность главных персонажей, первая лента получила немало критики. В частности из-за плоскости сюжета и качества компьютерной графики.

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Ганн учел недостатки франшизы и сделал все по-своему. Даже состав Отряда самоубийц переработан. Из знакомых зрителю остались только Харли Квинн (Марго Робби), полковник Год Флэг, Капитан Бумеранг и безжалостная руководитель проекта Аманда Уоллер (Виола Дэвис).

Место Уилла Смита в команде занял Идрис Эльба. Изначально планировалось, что он будет Дэдшотом. Но потом Уиллу Смиту решили дать возможность вернуться во франшизу, поэтому актеру дали другого персонажа из комиксов.

Новички отряда могут показаться незнакомым людям, которые не читали комиксы: Миротворец, Мыслитель, Блекгард, Человек-в-Горошек, хакер Савант. Также в команде оказались Человек-акула и Человек-крыса.

А вот Джокера в исполнении Джареда Лето в ленте не будет. И это не плохо. Наоборот, больше шансов, что сиквел действительно удивит зрителей.

Также Ганн добился, чтобы студия Warner Bros. и кинопродюсеры минимально вмешивались в проект. И это видно уже из самого трейлера. Сиквел отличается от оригинала как и общей картинкой, так и подачей.

"Отряд самомгубцив: Миссия навылет": смотрите первый трейлер

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" сюжет фильма

Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в какую-то американскую республику, где царит местный диктатор.

Отряд высадят на удаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами хватает и без дополнительных внешних факторов.

Премьера ленты запланирована на 5 августа 2021 года. Фильм будет идти в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Ранее кинокомпания Warner Bros. заявила, что в 2021 году таким образом выходить все ее фильмы.

Актерский состав: