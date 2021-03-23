Warner Bros. не заинтересованы в работе со Снайдером, а тот и больше не хочет снимать комиксы
Режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе представил расширенную версию "Лиги справедливости", признался, что пока не планирует снимать фильмы по мотивам комиксов DC. Тем более Warner Bros. не заинтересована в сотрудничестве с ним.
Источник:Deadline
Как рассказал режиссер, хотя пока еще остались комиксы, которые ему нравятся, снова погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной он не хочет.
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Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря" и еще над парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам,
– заявил Зак Снайдер.
Он добавил, что студия Warner Bros. не проявила заинтересованности в продолжении сотрудничества с ним. Но он прокомментировал, что это нормальное решение и он его понимает.
В компании, кстати, творением Снайдера довольны. Но продолжение "Лиги справедливости" делать не планируют.
Я ценю, что они (фанаты – 24 канал) любят работу Зака. И мы очень благодарны ему за его большой вклад в DC. Мы счастливы, что он смог воплотить в жизнь свое видение "Лиги Справедливости", потому что этого не было в плане еще около года назад. Но с этим завершается его трилогия. Мы очень рады, что сделали это. Но мы также очень воодушевлены планами, которые у нас уже есть для всех многомерных персонажей DC,
– заявил гендиректор WarnerMedia Studios Энн Сарнофф.
Заметим, что стоимость производства "Лиги справедливости" Зака Снайдера "оценивается в 70 миллионов долларов без учета затрат на продвижение проекта. Эффективность этих капиталовложений оценить трудно, поскольку компания пока не отчитывалась о количестве просмотров на HBO Max и влияние фильма на увеличение абонентской базы.
Премьера ленты состоялась 18 марта. Рейтинг фильма на IMDb составляет 8.4 и в целом картина получила довольно лестные отзывы от критиков.
"Лига справедливости Зака Снайдера" сюжет
События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов. Также в ленте появился Дарксайд.
Эта лента – полностью переснятая режиссерская версия картины DC с таким же названием. В 2016 году Заку Снайдеру пришлось покинуть кресло режиссера на фоне самоубийства дочери. Он передал проект Джоссу Уидону. В результате лента получила немало критики, а Зак Снайдер по просьбе фанатов взялся переделать "Лигу справедливости" в 2020 году. К этому фильму не вошло ни одного кадра, созданного Уидоном.
Кинокартина имеет "взрослый" рейтинг R – то есть "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится.
"Лига справедливости Зака Снайдера": финальный трейлер
Актерский состав:
- Бен Аффлек,
- Генри Кавилл,
- Эми Адамс,
- Галь Гадот,
- Эзра Миллер,
- Джейсон Момоа,
- Рэй Фишер,
- Джереми Айронс,
- Дж. К. Симмонс,
- Эмбер Херд,
- Джесси Айзенберг,
- Джаред Лето и другие.
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