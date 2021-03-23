Режиссер Зак Снайдер, который на этой неделе представил расширенную версию "Лиги справедливости", признался, что пока не планирует снимать фильмы по мотивам комиксов DC. Тем более Warner Bros. не заинтересована в сотрудничестве с ним.

Как рассказал режиссер, хотя пока еще остались комиксы, которые ему нравятся, снова погружаться в мир супергероев и спасение Вселенной он не хочет.

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Есть несколько историй, которые мне нравятся. Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера "Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря" и еще над парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам,

– заявил Зак Снайдер.

Он добавил, что студия Warner Bros. не проявила заинтересованности в продолжении сотрудничества с ним. Но он прокомментировал, что это нормальное решение и он его понимает.

В компании, кстати, творением Снайдера довольны. Но продолжение "Лиги справедливости" делать не планируют.

Я ценю, что они (фанаты – 24 канал) любят работу Зака. И мы очень благодарны ему за его большой вклад в DC. Мы счастливы, что он смог воплотить в жизнь свое видение "Лиги Справедливости", потому что этого не было в плане еще около года назад. Но с этим завершается его трилогия. Мы очень рады, что сделали это. Но мы также очень воодушевлены планами, которые у нас уже есть для всех многомерных персонажей DC,

– заявил гендиректор WarnerMedia Studios Энн Сарнофф.

Заметим, что стоимость производства "Лиги справедливости" Зака ​​Снайдера "оценивается в 70 миллионов долларов без учета затрат на продвижение проекта. Эффективность этих капиталовложений оценить трудно, поскольку компания пока не отчитывалась о количестве просмотров на HBO Max и влияние фильма на увеличение абонентской базы.

Премьера ленты состоялась 18 марта. Рейтинг фильма на IMDb составляет 8.4 и в целом картина получила довольно лестные отзывы от критиков.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера" сюжет

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов. Также в ленте появился Дарксайд.

Эта лента – полностью переснятая режиссерская версия картины DC с таким же названием. В 2016 году Заку Снайдеру пришлось покинуть кресло режиссера на фоне самоубийства дочери. Он передал проект Джоссу Уидону. В результате лента получила немало критики, а Зак Снайдер по просьбе фанатов взялся переделать "Лигу справедливости" в 2020 году. К этому фильму не вошло ни одного кадра, созданного Уидоном.

Кинокартина имеет "взрослый" рейтинг R – то есть "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера": финальный трейлер

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