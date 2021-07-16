Нарешті з'явилися перші відгуки на "Загін самогубців: Місія навиліт", про це повідомив ScreenRant. Після більше ніж піврічної перерви Warner Bros. з кіновсесвітом DC продовжує франшизу фільмів про лиходіїв. Нову стрічку варто вважати перезавантаженням або продовженням оригінального фільму Девіда Аєра 2016 року, "Загін самогубців".

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Чим сподобався фільм для шанувальників світу DC

Менш ніж через місяць до виходу в кінотеатри і HBO Max кілька критиків отримали ранній доступ до перегляду "Загону самогубців". Тепер ембарго знято, і перші відгуки про фільм, що не викликають спойлерів, доступні в Інтернеті.

Один з відгуків зібрав вибух емоцій: "Загін самогубців" абсолютно божевільний. Страшенно жорстокий, непристойний, невблаганний. Джеймс Ганн повністю розкрив себе. Іноді він приголомшує. У фільмі є душевні моменти, гумор, екшн, емоції ... все це. Він безжальний. Немає нічого подібного. Чорт забирай!

Ерік Девіс з порталу Rotten Tomatoes був приголомшений, побаченим: "Я провів НАЙКРАЩИЙ час, переглядаючи "Загін самогубців" – це кінокомікс, який вилазить зі шкіри, і мені це подобається. Він масштабний, сміливий і візуально приголомшливий. Ви побачите, як коріння Джеймса Ганна розрослися всюди. Це жорстоко, але весело. Злий, але в той же час ДУЖЕ милий."

Звичайно, що не обійшлось без саркастичних коментарів у стилі самого ж фільму: "Сюрприз, сюрприз: Джеймс Ганн знає, як зібрати команду крутих ідіотів і творити чудеса. #TheSuicideSquad приносить рівні заходи запеченої крові і F-бомб, і все це в ім'я тупого розваги для неповнолітніх. Це, мабуть, найцікавіше, що я отримав від будь-якого студійного релізу цього літнього сезону.

Прогнози фільму Джеймса Ганна

Грунтуючись на цій збірці постів в соціальних мережах, загальна думка полягає в тому, що Ганн виконує свою обіцянку і запрезентує фільм, який задовольнить шанувальників попереднього фільму "Загін самогубців". Хоча ці коментарі не могли розкрити специфіку сюжету фільму, але схоже, що актори працювали разом завдяки хімії ансамблю. Такі персонажі, як Killer Shark, Polka Dot Man і Bloodsport, були відзначені як видатні. Тим часом, Марго Роббі в ролі Харлі Квінн, як і очікувалося, якнайкраще розкрилась в проєкті.

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