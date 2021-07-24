Часто ми звертаємо увагу на тон голосу того, хто озвучує, інтонації, акценти – і це справді дуже важливо для якісного озвучування фільму чи серіалу, адже передають весь настрій фільму. Якщо ви обожнюєте якісне кіно українською, то цей список для вас! Ми постараємося вас не розчарувати.
Це цікаво Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні
Список сучасних фільмів та серіалів 2021 року із українською озвучкою
У нашій країні серіали та фільми якісно озвучують такі компанії:
- "Цікава ідея";
- "Гуртом";
- HDrezka та інші.
Серіали
- "Чому жінки вбивають" (другий сезон, комедія-кримінал, реж. Марк Черрі);
- "Локі" (бойовик, фентезі, реж. Кейт Херрон);
- "Люпен" (детектив, драма, реж. Марсела Саїд, Людовік Бернард, Луї Летер'є);
- "ВандаВіжн" (фентезі, комедія, реж. Метт Шекман);
- "Ласун" (фентезі, пригоди, реж. Джим Мікл, Тоа Фрейзер, Робін Грейс);
- "Сокіл та Зимовий солдат" (бойовик, фантастика, реж. Карі Скогланд);
- "Чудотворці" (третій сезон, комедія, фентезі, реж. Ден Шімпф, Райан Кейс, Моріс Меребл, Йорма Такконе);
- "Гонитва за коханням" (драма, реж. Емілі Мортімер);
- "Постоялець з космосу" (детектив, комедія, реж. Шеннон Колиі, Дженіфер Фанг, Девід Добкін);
- "Вокер" (вестерн, реж. Стів Робін);
- "Кларіс" (кримінал, драма, реж. Дімейн Девіс, Майа Врвіло);
- "Доля: Сага Вінкс" (фентезі, пригоди, реж. Ліза Джеймс-Ларссон, Ганна Куїнн, Стівен Вульфенден);
- "Розчарування" (другий сезон, анімація, реж. Метт Ґрюнінґ та інші).
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Фільми
- "Друзі Возз’єднання" (документальний, комедія, реж. Бен Вінстон);
- "Рік, що змінив світ" (документальний, реж. Том Берд);
- "Ліга справедливості Зака Снайдера" (екшн, пригоди, реж. Зак Снайдер);
- "Круелла" (кримінал, комедія, реж. Крейг Гіллеспі);
- "На висотах Нью-Йорка" (мюзикл, реж. Джон М. Чу);
- "Чорна вдова" (бойовик, фантастика, реж. Кейт Шортланд);
- "Гнів людський" (трилер, бойовик, реж. Ґай Річі);
- "Ніхто" (кримінал, бойовик, реж. Ілля Найшуллер);
- "Мавританець" (трилер, драма, реж. Кевін Макдональд);
- "Тілоохоронець дружини кілера" (комедія, реж. Патрік Г'юз);
- "Білий тигр" (драма, кримінал, реж. Рамін Бахрані);
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- "У світі Білі Айліш" (байопік, музичний, реж. Р.Дж. Катлер);
- "Палмер" (драма, реж. Фішер Стівенс).