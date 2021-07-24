Часто ми звертаємо увагу на тон голосу того, хто озвучує, інтонації, акценти – і це справді дуже важливо для якісного озвучування фільму чи серіалу, адже передають весь настрій фільму. Якщо ви обожнюєте якісне кіно українською, то цей список для вас! Ми постараємося вас не розчарувати.

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Список сучасних фільмів та серіалів 2021 року із українською озвучкою

У нашій країні серіали та фільми якісно озвучують такі компанії:

"Цікава ідея";

"Гуртом";

HDrezka та інші.

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