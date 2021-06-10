У прохолодних залах кінотеатрів на нас вже чекає гаряча прем'єра екранізації однойменного бродвейського мюзиклу Лін-Мануеля Міранди на лібрето К'яри Алегрії Худес – "На висотах Нью Йорка". Режисером картини виступив Джон Мюррей Чу, автор таких відомих фільмів, як "Ілюзія обману 2" та "Крок уперед 2". Світова прем'єра фільму відбулася 4 червня 2021 року в Лос-Анджелесі на Латиноамериканському міжнародному кінофестивалі.

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Тож поспішайте читати інтерв'ю з головним актором стрічки In the Heights – Ентоні Рамосом, щоб встигнути на найближчий кіносеанс!

Інтерв'ю з Ентоні Рамосом

Розкажіть мені трохи про свого персонажа Уснаві: хто він і про що мріє, коли ми з ним зустрічаємося у фільмі?

Уснаві – наш оповідач. Він – наш епіцентр історії, якщо хочете. З його вуст ми чуємо історію прямо через призму самого Уснаві. Він власник винного льоху та магазинчика на розі в Нью-Йорку, де багато таких винних погребів. І він знає усі новини району. Він знає, хто на кого "має зуб", хто переїхав у цей будинок, у кого буде дитина. Він все знає, хто входить і виходить з його магазину, він "саме той хлопець". Його батьки померли, і йому довелося нелегко підтримувати магазин та вести бізнес.

Але він мріє повернутися в Домініканську Республіку, звідки він родом, і відновити там кіоск свого батька. У його батька був кіоск, ми називаємо їх los Quioscos, кіоски на пляжі – хоч тепер там сміття, місце залишилось. Його сім'я більше не володіє ним, і він хоче викупити його назад. Він хоче відновити його, запустити і бути в раю... Просто бути вдома.

Він також любить Ванессу (Мелісса Баррера) і не знає, як їй про це сказати. Ванесса була його любов'ю так довго, скільки він себе пам'ятає. Ми бачимо, як він навіть говорить про це з нею, коли вони стоять на її ґанку, і він зізнається, які почуття його наповнюють до неї з дитинства. І ми бачимо, як йому це складно.

Він хоче подбати про свого двоюрідного брата Сонні. Отже, він "саме той хлопець". На ньому дуже багато відповідальності, але він той персонаж, який просто знає, що відбувається, і таємно горить бажанням втілити свою мрію в реальність. Вага його життя зараз така велика, що він просто намагається впоратися з цим, аби повернутися в те місце, де він хоче бути, а саме – в Домініканську Республіку.



Актори, які грають у фільмі "На висотах Нью-Йорку" / Фото Kinorium

Розкажіть мені ще трохи про сім'ю, яку він зібрав навколо себе?

Він знає Ванессу зі школи, з дитинства, і з того часу він любить її. Між ними такий цікавий зв'язок, і ви зможете в цьому переконатись, але водночас створюється відчуття, що вона говорить: "Гей, ти збираєшся колись що-небудь сказати?", а він відповідає: "Ну, я б хотів сказати тобі, але не можу". Між ними існує глибока турбота одне про одного.

Ніна Росаріо (Леслі Грейс) – це як його молодша сестра. Ніна колись поїхала в Стенфорд, але їй здалося, що вона не підходить тій атмосфері. Ми з Леслі знайшли взаєморозуміння, в якому розробляли наших персонажів індивідуально, а потім разом усе обговорювали. Уснаві вона довіряє, і все розповідає. Він дізнався, що вона кинула Стенфорд раніше, ніж дізнався її батько. Він для неї "саме той хлопець". Він один з її кращих друзів, він їй старший брат. Уснаві дуже любить Ніну.

Абуела Клаудіа (Ольга Мередіз) – насправді не його бабуся, але він про неї піклується. Вона мати кварталу. Вона про всіх піклується. У латиноамериканській спільноті ми називаємо їх Doñas (Донья). У нас кажуть: "Гей, це Донья. Вона піклується про всіх", – літня жінка, яка і є мамою для усіх. Вона як оракул в "Матриці" – ось чим для нас є Абуела Клаудіа. Уснаві піклується про неї, любить її, слухає її, приймає її поради.

Він хоче мати можливість взяти з собою в ДР Абуелу та Сонні (Грегорі Діас IV), свого маленького кузена. Сонні переживає важку ситуацію вдома, й Уснаві доглядає за ним. Сонні працює на нього у винному погребі, і вони проводять багато часу разом. Він – двоюрідний брат, але і наче як молодший брат. Уснаві відчуває відповідальність за них обох. В глибині душі він хоче, щоб в них все було добре і щоб вони мали все необхідне. Тому він постійно каже "Не забудь прийняти ліки" для Абуели та "Сонні, ти запізнився. Не запізнюйся на роботу". А у Сонні є така фраза: "Розслабся, ти знаєш, що любиш мене". У них трохи глузливі відносини, в яких стільки любові! Він хоче, щоб все у всіх було добре, але водночас він намагається зрозуміти, що йому потрібно, щоб у нього було все добре і що це все означає для нього.

Режисер Джон Мюррей Чу такий незрівнянний візуальний оповідач. Як це – працювати на Джона?

Звісно, я можу поговорити про Джона... Ціле інтерв'ю може бути тільки про нього. Робота на знімальному майданчику з Джоном була однією з найкращих подій у моєму житті. Цей хлопець – провидець. Він також один з тих небагатьох людей, яких я коли-небудь зустрічав у житті, які вміють емоційно співпереживати. Джон підходив до нас після декількох дублів, і ми бачили його червоні заплакані очі, і це було підказкою, що ми все робимо вірно. Джон питав: "Ти в порядку, брат?", а я йому: "Гей, а ти в порядку?", на що він казав: "Ох, ні, зі мною все гаразд. Це було дійсно добре. Я просто це відчув". Джон глибоко відчуває кожен момент, і він геніальний в тому, що робить.

І це подарунок – працювати з режисером, який на такому глибокому рівні емоційно пов'язаний не тільки з собою, а й з тими людьми, що оточують його. Його рівень співчуття зашкалює,

– запевняє актор.

Ми зняли епізод на пісню "96 000", а це величезна кількість людей в басейні з величезною кількістю бекграунду, танцюристів та акторів. Там було так багато людей, і те, яким він був урівноваженим і все контролював... Так ніби він щойно потрапив у басейн з танцюристами. Джон був з нами в басейні. Без сорочки, вода була крижаною, йшов дощ, небо було сірим, і Джон з усіма заліз в басейн зі своїм iPad-ом, даючи вказівки: "Ось що ми збираємося робити. Я зрозумів". Це хлопець, заради якого треба віддати всі сили.



Кадр з фільму "На висотах Нью-Йорка" / Фото Kinorium

Що цей фільм означає для вас з точки зору репрезентації, визнання, відбиток вашої спільноти на екрані для інших?

Це означає для мене все. Моя сім'я – пуерто-риканського походження з Нью-Йорка, моя сім'я – з Пуерто-Рико, з Нагуабо, Фахардо, Понсе, сім'я з Лареса. Це дуже багато означає, бути в акторському складі, в якому так багато людей з різних країн і різних верств суспільства. І в цьому фільмі всі різні. Відтінок у цьому фільмі йде від найсвітлішого до темного, і це мене так схвилювало. Я дуже вдячний за те, що ми бачимо широкий спектр того, як виглядає латиноамериканська спільнота в усьому світі. Колумбійці, панамці, вихідці з Парагваю, Уругваю, Пуерто-Рико, Домініканської Республіки, Куби, Мексики. У цьому фільмі ми можемо охопити весь спектр. І для мене є благословенням дивитися на це як глядач, тому що я ніколи не бачив нічого подібного в дитинстві. У дитинстві я не бачив персонажів, які виглядали б як я, звучали як я, говорили про їжу, яку я їм, чи гуляли вулицями, які здаються мені знайомими, де музика звучить як музика, яку я слухав. У нас цього не було. Наші герої в наших фільмах ніколи не були схожі на нас.

І це просто благословення, що тепер у нас є твір, який теж здійснює поштовх, зміцнює м'язи і зміцнює віру. Це схоже на те, як ніби нам доводилося роками переконувати людей або Голлівуд. І я вдячний за те, що тепер у нас є можливість, коли маленькі латиноамериканські діти по всьому світу зможуть подивитися цей фільм і подумати: "Гей, це схоже на мого дядька, схоже на мою тітку. Так, ця людина схожа на мене. А цю музику я знаю".

"На висотах Нью-Йорка" 2021: дивіться трейлер онлайн