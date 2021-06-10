В прохладных залах кинотеатров нас уже ждет горячая премьера экранизации одноименного бродвейского мюзикла Лин-Мануэля Миранды на либретто Кияры Алегрии Хьюдс – "На высоте мечты". Режиссером картины выступил Джон Мюррей Чу, автор таких известных фильмов, как "Иллюзия обмана 2" и "Шаг вперед 2". Мировая премьера фильма состоялась 4 июня 2021 года в Лос-Анджелесе на латиноамериканском международном кинофестивале.

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Так что спешите читать интервью с главным актером ленты In the Heights – Энтони Рамосом, чтобы успеть на ближайший киносеанс!

Интервью с Энтони Рамосом

Расскажите мне немного о своем персонаже Уснави: кто он и о чем мечтает, когда мы с ним встречаемся в фильме?

Уснави – наш рассказчик. Он – наш эпицентр истории, если хотите. Из его уст мы слышим историю прямо через призму самого Уснави. Он владелец винного погреба и магазинчика на углу в Нью-Йорке, где много таких винных погребов. И он знает все новости района. Он знает, кто на кого "имеет зуб", кто переехал в этот дом, у кого будет ребенок. Он все знает, кто входит и выходит из его магазина, он "именно тот парень". Его родители умерли, и ему пришлось нелегко поддерживать магазин и вести бизнес.

Но он мечтает вернуться в Доминиканскую Республику, откуда он родом, и восстановить там киоск своего отца. У его отца был киоск, мы называем их los Quioscos, киоски на пляже – хоть теперь там мусор, место осталось. Его семья больше не владеет им, и он хочет выкупить его обратно. Он хочет восстановить его, запустить и быть в раю... Просто быть дома.

Он также любит Ванессу (Мелисса Баррера) и не знает, как ей об этом сказать. Ванесса была его любовью так долго, сколько он себя помнит. Мы видим, как он даже говорит об этом с ней, когда они стоят на ее крыльце, и он признается, какие чувства его наполняют к ней с детства. И мы видим, как ему это сложно.

Он хочет позаботиться о своем кузене Сонни. Итак, он "именно тот парень". На нем очень много ответственности, но он тот персонаж, который просто знает, что происходит, и тайно горит желанием воплотить свою мечту в реальность. Вес его жизни сейчас так велик, что он просто пытается справиться с этим, лишь бы вернуться в то место, где он хочет быть, а именно – в Доминиканскую Республику.



Актеры, которые играют в фильме "На высоте мечты" / Фото Kinorium

Расскажите мне еще немного о семье, которую он собрал вокруг себя?

Он знает Ванессу из школы, с детства, и с тех пор он любит ее. Между ними такая интересная связь, и вы сможете в этом убедиться, но в то же время создается ощущение, что она говорит: "Эй, ты собираешься когда-нибудь что-нибудь сказать?", а он отвечает: "Ну, я бы хотел сказать тебе, но не могу". Между ними существует глубокая забота друг о друге.

Нина Росарио (Лесли Грейс) – это как его младшая сестра. Нина когда-то уехала в Стэнфорд, но ей показалось, что она не подходит той атмосфере. Мы с Лесли нашли взаимопонимание, в котором разрабатывали наших персонажей индивидуально, а потом вместе все обсуждали. Уснави она доверяет и все рассказывает. Он узнал, что она бросила Стэнфорд раньше, чем узнал ее отец. Он для нее "именно тот парень". Он один из ее лучших друзей, он ей старший брат. Уснави очень любит Нину.

Абуэла Клаудиа (Ольга Мередис) – на самом деле не его бабушка, но он о ней заботится. Она мать квартала. Она обо всех заботится. В латиноамериканской общине мы называем их Doñas (Донья). У нас говорят: "Эй, это Донья. Она заботится обо всех", – летняя женщина, которая и является мамой для всех. Она как оракул в "Матрице" – вот чем для нас является Абуэла Клаудиа. Уснави заботится о ней, любит ее, слушает ее, принимает ее советы.

Он хочет иметь возможность взять с собой в ДР Абуэлу и Сонни (Грегори Диас IV), своего маленького кузена. Сонни переживает тяжелую ситуацию дома, и Уснави ухаживает за ним. Сонни работает на него в винном погребе, и они проводят много времени вместе. Он – двоюродный брат, но и вроде как младший брат. Уснави чувствует ответственность за них обоих. В глубине души он хочет, чтобы у них все было хорошо и чтобы у них было все необходимое. Поэтому он постоянно говорит "Не забудь принять лекарство" Абуэле и "Сонни, ты опоздал. Не опаздывай на работу". А у Сонни есть такая фраза: "Расслабься, ты знаешь, что любишь меня". У них немного насмешливые отношения, в которых столько любви! Он хочет, чтобы все у всех было хорошо, но в то же время он пытается понять, что ему нужно, чтобы у него было все хорошо и что это все значит для него.

Режиссер Джон Мюррей Чу такой несравненный визуальный рассказчик. Как это – работать на Джона?

Конечно, я могу поговорить о Джоне... Целое интервью может быть только о нем. Работа на съемочной площадке с Джоном была одним из лучших событий в моей жизни. Этот парень – провидец. Он также один из тех немногих людей, которых я когда-либо встречал в жизни, которые умеют эмоционально сопереживать. Джон подходил к нам после нескольких дублей, и мы видели его красные заплаканные глаза, и это было подсказкой, что мы все делаем верно. Джон спрашивал: "Ты в порядке, брат?", а я ему: "Эй, а ты в порядке?", на что он говорил: "Ох, нет, со мной все в порядке. Это было действительно хорошо. Я просто это почувствовал". Джон глубоко чувствует каждый момент, и он гениален в том, что делает.

И это подарок – работать с режиссером, который на таком глубоком уровне эмоционально связан не только с собой, но и с теми людьми, что окружают его. Его уровень сострадания зашкаливает,

– уверяет актер.

Мы сняли эпизод на песню "96 000", а это огромное количество людей в бассейне с огромным количеством бэкграунда, танцоров и актеров. Там было так много людей, и то, каким он был уравновешенным и все контролировал... Как будто он только что попал в бассейн с танцорами. Джон был с нами в бассейне. Без рубашки, вода была ледяной, шел дождь, небо было серым, и Джон со всеми залез в бассейн со своим iPad-ом, давая указания: "Вот что мы собираемся делать. Я понял". Это парень, ради которого надо отдать все силы.



Кадр из фильма "На высоте мечты" / Фото Kinorium

Что этот фильм означает для вас с точки зрения репрезентации, признания, отпечаток вашего сообщества на экране для других?

Это значит для меня все. Моя семья – пуэрто-риканского происхождения из Нью-Йорка, моя семья – из Пуэрто-Рико, с Нагуабо, Фахардо, Понсе, семья из Лареса. Это очень много значит, быть в актерском составе, в котором так много людей из разных стран и разных слоев общества. И в этом фильме все разные. Оттенок в этом фильме идет от самого светлого к темному, и это меня так взволновало. Я очень благодарен за то, что мы видим широкий спектр того, как выглядит латиноамериканское сообщество во всем мире. Колумбийцы, панамцы, выходцы из Парагвая, Уругвая, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики. В этом фильме мы можем охватить весь спектр. И для меня благословение смотреть на него как на зрителя, потому что я никогда не видел ничего подобного в детстве. В детстве я не видел персонажей, которые выглядели бы как я, звучали как я, говорили о еде, которую я ем, или гуляли по улицам, которые кажутся мне знакомыми, где музыка звучит как музыка, которую я слушал. У нас этого не было. Наши герои в наших фильмах никогда не были похожи на нас.

И это просто благословение, что теперь у нас есть произведение, которое тоже делает толчок, укрепляет мышцы и укрепляет веру. Это похоже на то, как будто нам приходилось годами убеждать людей или Голливуд. И я благодарен за то, что теперь у нас есть возможность, когда маленькие латиноамериканские дети по всему миру смогут посмотреть этот фильм и подумать: "Эй, это похоже на моего дядю, похожее на мою тетку. Да, этот человек похож на меня. А эту музыку я знаю".

"На высоте мечты" 2021: смотрите трейлер онлайн