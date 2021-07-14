Яким буде сюжет другого сезону і чи повернеться до ролі Локі Том Гіддлстон наразі не відомо.

​До теми Трохи дивний і захопливий мінісеріал "Локі": перші відгуки та враження після прем'єри

Прем'єра першого сезону "Локі" відбулася 9 червня 2021 року. Серіал вийшов на перше місце за глядацькими інтересами через сім днів після старту першого епізоду. Тож й не дивно, що нам доводиться чекати на другий сезон!

Популярність "Локі"

Згідно з даними Parrot Analytics, популярність "Локі" в 89.9 рази перевищує популярність будь-якого іншого середньостатистичного серіалу. У порівнянні з "Грою престолів", наприклад, який активно просувався HBO навесні і на початку літа, "Локі" попереду на 29%.

За їхніми словами кінокритиків, цей серіал кіновсесвіту Marvel – на дуже високому рівні. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 92%.



Показники стрімкого зростання популярності "Локі" / Фото Parrot Analytics

Графік виходу серій

Серіал виходив на Disney+ кожного тижня, щосереди.

1 епізод – 9 червня 2021 року;

2 епізод – 16 червня 2021 року;

3 епізод – 23 червня 2021 року;

4 епізод – 30 червня 2021 року;

5 епізод – 7 липня 2021 року;

6 епізод – 14 липня 2021 року.

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Цікаві факти про серіал "Локі"

Робота над серіалом стартувала на початку 2020 року. Робоча назва проєкту – "Річковий круїз";

Виконавець головної ролі Том Хіддлстон був в курсі того, що його персонажу "подарують" власний проєкт ще до виходу на екрани "Месників: Війна нескінченності". Озвучивши дату прем'єри, він також розповів, що з нетерпінням чекає занурення в абсолютно новий сюжет і зустріч з несподіваними противниками. За словами актора, вихід мінісеріалу відбудеться тільки завдяки фанатам Всесвіту Marvel;

Глядачі й критики були розчаровані представленим у 2019 році логотипом проєкту. Він здався якимось блідим і невиразним. Однак шоураннери пояснили, що головним завданням дизайнерів була не привабливість, а зміст: постер містить натяки на сюжет серіалу.

На роль ведучого сценариста серіалу був запрошений Майкл Уолдрон. Шанувальникам американської мультиплікації він відомий як один з авторів культового "Ріка і Морті";

Сільвія Лафейдоттір – ж іноча версія Локі – це відсилання до чарівниці із Marvel Comics. Свої сили завдяки персонажу Локі.



Історія Локі за 30 секунд: дивитись відео онлайн

Головні ролі у серіалі "Локі" отримали: