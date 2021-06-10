Першу серію серіалу "Локі" критики оцінили похвально. За їхніми словами, цей серіал кіновсесвіту Marvel – на дуже високому рівні.
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Відгуки на серіал "Локі" після прем’єри першого сезону
Перший епізод "Локі" просто фантастичний. Очевидно, що Том Хіддлстон, як і раніше, ідеальний у цій ролі, але мені подобається, як серіал розширює кіновсесвіт у новому напрямку,
– пише у своєму Twitter шеф-редактор видання Collider.
Не залишили поза увагою рецензенти й акторську майстерність Тома Хіддлстона, запевняючи: "Актор ідеально підійшов для ролі Бога пустощів".
Серіал починається з погано написаного і погано поданого епізоду. Друга серія – помітний крок вперед. Все готово, щоб як слід запалити в сезоні,
– пише редактор Discussing Film.
Репортер Жермен Люсьє порівняв серіал "Локі" з котячої м'ятою, призначеною для шанувальників Marvel. Хоча Люсьє оцінив цікаві сюжетні ходи і нових героїв.
Перший епізод серіалу олюднює одного з найбезжалісніших і найбільш кровожерливих нарцисів у фільмах Marvel,
– висловився Ерік Дегганс у матеріалі для видання NPR.
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На Rotten Tomatoes стрічка отримала рейтинг 95% серед глядачів. Це дуже хороший показник. Зокрема, й на цьому вебсайті в день прем’єри, 9 червня, з’явилося уже чимало відгуків від топових критиків:
- Браян Лоурі, CNN: "Побачити, як Том Хіддлстон повторює свою роль лиходія, як в "Торі", безумовно, – це має свої переваги";
- Ед Поттон, Times (UK): "Будемо сподіватися, що баланс між розмовою і дією покращиться";
- Пітер Треверс, ABC News: "Том Хіддлстон повертається в роль, для якої він народжений. Він та Оуен Вілсон – нова команда мрії Marvel в серіалі, в якому є все! Одним словом, вау!";
- Венлі Мо, News.com.au: "З чудовою метою, не кажучи про карколомний дизайн та грайливу хімію між Томом Хіддлстоном і Оуеном Вілсоном, "Локі" являє собою амбітний, стильний і захопливий серіал, який розширює всесвіт Marvel до наступного рівня" тощо.
Графік виходу серій серіалу "Локі"
Серіал виходить на Disney+ кожного тижня, щосереди.
- 1 епізод – 9 червня 2021 року;
- 2 епізод – 16 червня 2021 року;
- 3 епізод – 23 червня 2021 року;
- 4 епізод – 30 червня 2021 року;
- 5 епізод – 7 липня 2021 року;
- 6 епізод – 14 липня 2021 року.
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Цікаві факти про серіал "Локі"
- Робота над серіалом стартувала на початку 2020 року. Робоча назва проєкту – "Річковий круїз";
- Виконавець головної ролі Том Хіддлстон був в курсі того, що його персонажу "подарують" власний проєкт ще до виходу на екрани "Месників: Війна нескінченності". Озвучивши дату прем'єри, він також розповів, що з нетерпінням чекає занурення в абсолютно новий сюжет і зустріч з несподіваними противниками. За словами актора, вихід мінісеріалу відбудеться тільки завдяки фанатам Всесвіту Marvel;
- Глядачі й критики були розчаровані представленим у 2019 році логотипом проєкту. Він здався якимось блідим і невиразним. Однак шоураннери пояснили, що головним завданням дизайнерів була не привабливість, а зміст: постер містить натяки на сюжет серіалу.
- На роль ведучого сценариста серіалу був запрошений Майкл Уолдрон. Шанувальникам американської мультиплікації він відомий як один з авторів культового "Ріка і Морті".