Прем’єра мінісеріалу відбулася 1 червня 2021 року на каналі Channel 5, головну героїню в якому зіграла темношкіра Джоді Тернер-Сміт.

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Відгуки глядачів на мінісеріал "Анна Болейн"

Після оголошення результатів кастингу у мережі з'явились десятки повідомлень, в яких заявляли, що актриса не повинна грати британку, а на цю роль потрібно обрати іншу акторку. Однак хейтери не повпливали на рішення режисерки, а Джоді Тернер-Сміт таки зіграла у стрічці.

Анна Болейн була білошкірою. Смішно показувати її інакшою, так само, як це було б дивно побачити Вінні Манделу білошкірою", "Чи буде по-расистському вказувати на те, що Анна Болейн була білою?", "Це жалюгідно! А як же історія?

– написали люди у мережі.



Джоді Тернер-Сміт в ролі Анни Болейн / Фото Don’t take fake

Після прем’єри мінісеріалу глядачі залишилися дуже обуреними ролю темношкірої актриси, а також невдоволені сценарієм, вважаючи, що він "неправильно" переосмислений.

На порталі IMDb середня оцінка картини склала всього лише 1,2 з 10 – а проголосувало понад 2000 осіб.



Рейтинг мінісеріалу про Анну Болейн на IMDb / Фото Скриншот з сайту IMDb

З глядацькими відгуками ситуація аналогічна: з 124 рецензій користувачів, в 95 – оцінка 1 з 10.

Критикам серіал сподобався, хоча обійшлося без надмірних захоплень – в середньому проєкт отримав 3 з 5 балів на різних платформах.

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Реакція на рейтинг головної героїні Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт розповіла виданню The Independent, що вона очікувала на таку реакцію від глядачів. За словами Джоді Тернер-Сміт, автори проєкту хотіли "не звертати увагу на расу, щоб розповісти центральну історію однієї людини". Також вона зазначила, що цей серіал не для всіх.

Я думаю, що нюанс, який не беруть до уваги, полягає в тому, що історично кольорові люди були викреслені з історій. Тому їхня людська присутність була стерта. Цим шоу ми ніяк не стираємо присутність білих людей,

– сказала акторка.



Джоді Тернер-Сміт у фільмі про Анну Болейн / Фото Кіноріум