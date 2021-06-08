Премьера минисериала состоялась 1 июня 2021 года на канале Channel 5, главную героиню в котором сыграла темнокожая Джоди Тернер-Смит.

К теме Кейт Уинслет устроила скандал из-за отретушированного постера "Мейр из Исттауна"

Отзывы зрителей на минисериал "Анна Болейн"

После объявления результатов кастинга в сети появились десятки сообщений, в которых заявляли, что актриса не должна играть британку, а на эту роль нужно выбрать другую актрису. Однако хейтеры не повлияли на решение режиссера, а Джоди Тернер-Смит таки сыграла в ленте.

Анна Болейн была белокожей. Смешно показывать ее иной, так же как это было бы странно "увидеть Винни Манделу белокожей", "Будет ли по-расистски указывать на то, что Анна Болейн была белой?", "Это ужасно! А как же история?"

– написали люди в сети.



Джоди Тернер-Смит в роли Анны Болейн / Фото Don't take fake

После премьеры минисериала зрители остались очень возмущенными ролью темнокожей актрисы, а также недовольны сценарием, считая, что он "неправильно" переосмыслен.

На портале IMDb средняя оценка картины составила всего лишь 1,2 из 10 проголосовало более 2000 человек.



Рейтинг минисериала об Анне Болейн на IMDb / Фото Скриншот с сайта IMDb

Со зрительскими отзывами ситуация аналогичная: из 124 рецензий пользователей, в 95 – оценка 1 из 10.

Критикам сериал понравился, хотя обошлось без чрезмерных увлечений – в среднем проект получил 3 из 5 баллов на разных платформах.

Читайте также "Будет эпично": Скарлетт Йоханссон рассказала о своей героине в новом ролике "Черной вдовы"

Реакция на рейтинг главной героини Джоди Тернер-Смит

Джоди Тернер-Смит рассказала изданию The Independent, что она ожидала такой реакции от зрителей. По словам Джоди Тернер-Смит, авторы проекта хотели "не обращать внимание на расу, чтобы рассказать центральную историю одного человека". Также она отметила, что этот сериал не для всех.

Я думаю, что нюанс, который не учитывают, заключается в том, что исторически цветные люди были вычеркнуты из истории. Поэтому их человеческое присутствие было стерто. Этим шоу мы никак не стираем присутствие белых людей,

– сказала актриса.



Джоди Тернер-Смит в фильме об Анне Болейн / Фото Кинориум