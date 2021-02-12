После жесточайшей критике королеву Анну Болейн таки сыграла темнокожая актриса: первое фото
Острая критика сети не остановила авторов нового сериала об Анне Болейн, поэтому темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит таки сыграет английскую королеву. Сейчас в сети опубликовали первое официальное фото красавицы в образе ее героини.
Источник:Deadline
Производством сериала об Анне Болейн занимается компания Fable Pictures с Sony Pictures Television. На фоне критики они решили показать, как в новом проекте будет выглядеть жена Генриха VIII Тюдора в исполнении Джоди Тернер-Смит.
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Перед камерой актриса появилась в черном платье и головном уборе в стиле XVI века. Образ королевы дополнило золотистое колье с жемчугом, которое придало роскоши вида Джоди Тернер-Смит.
Скандал с сериалом об Анне Болейн: коротко
- Сериал об Анне Болей отсняли еще в декабре 2020 года. Лента пока не имеет официального названия, однако уже известно, что она будет состоять из 3 эпизодов.
- В центре событий окажется сама Анна Болейн, которую король обвинил в измене и приговорил к смертной казни. Именно этот этап жизни королевы покажут в минисериале.
- Режиссером сериала выступила Линси Миллер, которая пригласила на главную роль харизматичного актрису Джоди Тернер-Смит.
- После распространения информации о результатах кастингов в сети раскритиковали выбор авторов проекту. Хейтеры не представляли английскую королеву Анну Болейн в исполнении темнокожей актрисы, а потому засыпали твиттер гневными комментариями.
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