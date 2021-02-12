Острая критика сети не остановила авторов нового сериала об Анне Болейн, поэтому темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит таки сыграет английскую королеву. Сейчас в сети опубликовали первое официальное фото красавицы в образе ее героини.

Производством сериала об Анне Болейн занимается компания Fable Pictures с Sony Pictures Television. На фоне критики они решили показать, как в новом проекте будет выглядеть жена Генриха VIII Тюдора в исполнении Джоди Тернер-Смит.

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Перед камерой актриса появилась в черном платье и головном уборе в стиле XVI века. Образ королевы дополнило золотистое колье с жемчугом, которое придало роскоши вида Джоди Тернер-Смит.

Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI — Channel 5 Press (@Channel5Press) February 11, 2021

Скандал с сериалом об Анне Болейн: коротко

Сериал об Анне Болей отсняли еще в декабре 2020 года. Лента пока не имеет официального названия, однако уже известно, что она будет состоять из 3 эпизодов.

В центре событий окажется сама Анна Болейн, которую король обвинил в измене и приговорил к смертной казни. Именно этот этап жизни королевы покажут в минисериале.

Режиссером сериала выступила Линси Миллер, которая пригласила на главную роль харизматичного актрису Джоди Тернер-Смит.

После распространения информации о результатах кастингов в сети раскритиковали выбор авторов проекту. Хейтеры не представляли английскую королеву Анну Болейн в исполнении темнокожей актрисы, а потому засыпали твиттер гневными комментариями.

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