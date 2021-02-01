В Германии продолжаются съемки биографической драмы "Спенсер". Роль принцессы Дианы получила голливудская актриса Кристен Стюарт. На днях в сеть слили неофициальные фото красавицы в ее образе Леди Ди.

Источник: 24 канал

Снимки сделали папарацци на съемочной площадке фильма "Спенсер". На кадрах, которые стремительно распространили в твиттере, можно увидеть Кристен Стюарт с белокурыми волосами, которая издалека является точной копией легендарной принцессы Дианы.

Интересно Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану: как актриса вживается в эту роль

kristen stewart serving as princess diana ️ pic.twitter.com/CgDnLqziQv — robert pattinsonioni (@ConverseStew) January 30, 2021

"Спенсер": что известно о фильме

Биографическая драма "Спенсер" расскажет о драматических днях жизни принцессы Дианы. В 1991 году Леди Ди провела Рождество с королевской семьей в Норфолке. А уже после праздников она поняла, что хочет поставить точку в отношениях с Чарльзом. Как принцесса Диана приняла судьбоносное решение и как пережила этот непростой период – зрители увидят осенью 2021 года, на когда и запланирована премьера ленты.

Режиссером драмы выступил Пабло Лоррейн. На главную роль он пригласил Кристен Стюарт, чем вызвал неоднозначную реакцию сети. После острой критики режиссер не изменил своего решения, а новые кадры актрисы в роли принцессы Дианы окончательно убедили публику, что американка сможет перевоплотиться в Леди Ди.

В то же время в комментарии журналистам Кристен Стюарт призналась, что на самом деле ее перевоплощения не является легким. В течение нескольких месяцев актриса проходила курсы по диалектологии, чтобы научиться говорить с британским акцентом. Кроме этого, давление общества также влияет на ее работу, ведь играть нужно легендарную фигуру в истории Великобритании.

"Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее – вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с фамилии Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, за ним стоит", – прокомментировала актриса EW.



Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы / Фото Just Jared