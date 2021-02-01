У Німеччині тривають зйомки біографічної драми "Спенсер". Роль принцеси Діани отримала голлівудська актриса Крістен Стюарт. Днями у мережу злили неофіційні фото красуні в її образі Леді Ді.

Джерело: 24 канал

Знімки зробили папараці на знімальному майданчику фільму "Спенсер". На кадрах, які стрімко поширили у твіттері, можна побачити Крістен Стюарт з білявим волоссям, яка здалеку є точною копією легендарної принцеси Діани.

Цікаво Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану: як актриса вживається у цю роль

kristen stewart serving as princess diana ️ pic.twitter.com/CgDnLqziQv — robert pattinsonioni (@ConverseStew) January 30, 2021

"Спенсер": що відомо про фільм

Біографічна драма "Спенсер" розкаже про драматичні дні життя принцеси Діани. У 1991 році Леді Ді провела Різдво з королівською родиною в Норфолку. А вже після свят вона зрозуміла, що хоче поставити крапку у стосунках з Чарльзом. Як принцеса Діана прийняла доленосне рішення та як пережила цей непростий період – глядачі побачать восени 2021 року, на коли й запланована прем'єра стрічки.

Режисером драми виступив Пабло Лоррейн. На головну роль він запросив Крістен Стюарт, чим викликав неоднозначну реакцію мережі. Після гострої критики режисер не змінив свого рішення, а нові кадри актриси у ролі принцеси Діани остаточно переконали публіку, що американка зможе перевтілитись у Леді Ді.

Водночас у коментарі журналістам Крістен Стюарт зізналась, що насправді її перевтілення не є легким. Упродовж кількох місяців актриса проходила курси з діалектології, аби навчитись говорити з британським акцентом. Окрім цього, тиск суспільства також впливає на її роботу, адже грати потрібно легендарну постать в історії Великої Британії.

"Це занурення в емоційне уявлення про те, ким була Діана в поворотний момент в її житті. Це болісне зусилля для неї – повернутися до себе, скласти всі ці частини, починаючи з прізвища Спенсер, оскільки Діана намагається триматися за те, що значить для неї це ім'я, що за ним стоїть", – прокоментувала актриса EW.



Крістен Стюарт в образі принцеси Діани / Фото Just Jared