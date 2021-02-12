Гостра критика мережі не зупинила авторів нового серіалу про Анну Болейн, відтак темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт таки зіграє англійську королеву. Наразі у мережі опублікували перше офіційне фото красуні в образі її героїні.

Виробництвом серіалу про Анну Болейн займається компанія Fable Pictures з Sony Pictures Television. На фоні критики вони вирішили показати, як у новому проєкті виглядатиме дружина Генріха VIII Тюдора у виконанні Джоді Тернер-Сміт.

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Перед камерою актриса постала у чорній сукні та головному уборі в стилі XVI століття. Образ королеви доповнило золотисте кольє з перлами, яке додало розкоші вигляду Джоді Тернер-Сміт.

Fable Pictures, Channel 5 and Sony Pictures Television release first look image for Anne Boleyn, coming later this year to @channel5_tv Photo Credit: @parisatag #AnneBoleyn #JodieTurnerSmith pic.twitter.com/M0992bUVkI — Channel 5 Press (@Channel5Press) February 11, 2021

Скандал з серіалом про Анну Болейн: коротко

Серіал про Анну Болей відзняли ще в грудні 2020 року. Стрічка поки не має офіційної назви, однак вже відомо, що складатиметься з 3 епізодів.

У центрі подій опиниться сама Анна Болейн, яку король звинуватив у зраді та засудив до страти. Саме цей етап життя королеви покажуть у мінісеріалі.

Режисеркою серіалу виступила Лінсі Міллер, яка запросила на головну роль харизматичну актрису Джоді Тернер-Сміт.

Після поширення інформації про результати кастингів у мережі розкритикували вибір авторів проєкту. Хейтери не уявляли англійську королеву Анну Болейн у виконанні темношкірої актриси, а тому засипали твіттер гнівними коментарями.

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