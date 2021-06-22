Майже одночасно інтернет-магазин Zavvi остаточно підтвердив ім'я персонажа. "Леді Локі" отримає ім'я Сільвія. Схоже, що досьє TVA з другої серії таки можна вірити: там засвітилася Сільвія Лафейдоттір.

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Шоу стартувало 9 червня і схоже, що глядачі у захваті; серіал називають дещо дивним, однак захоплюючим.

Хто така "Леді Локі" Сільвія

Згідно з найбільш поширеною теорії, жіноча версія Локі це відсилання до чарівниці, персонажу Marvel Comics. У коміксах одна з версій чарівниці, яку звати Сільвія, отримала свої сили завдяки Локі.



Новий постер з "Леді Локі" / Фото Marvel

Втім, ми поки не знаємо, чи виявиться персонаж "Локі" тією ж чарівницею, або ж сценаристи серіалу просто розставляють пастки для фанатів.

Що відомо про серіал "Локі"

До виконання ролі Локі повернувся Том Гіддлстон. Компанію йому склали:

Софія де Мартіно,

Гугу Мбату Роу,

Саша Лейн.

Сценаристом виступив автор "Ріка й Морті" Майкл Волдрон.

Цікавий факт: У Disney і Marvel роблять великі ставки на серіал "Локі". Нейт Мур, віцепрезидент Marvel, майже впевнений, що проєкт продовжать на другий сезон.