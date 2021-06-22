Почти одновременно интернет-магазин Zavvi окончательно подтвердил имя персонажа. "Леди Локи" получит имя Сильвия. Похоже, что досье TVA из второй серии таки можно верить: там засветилась Сильвия Лафейдоттир.
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Шоу стартовало 9 июня и похоже, что зрители в восторге; сериал называют несколько странным, однако захватывающим.
Кто такая "Леди Локи" Сильвия
Согласно наиболее распространенной теории, женская версия Локи это отсылка к волшебнице, персонажу Marvel Comics. В комиксах одна из версий волшебницы, которую зовут Сильвия получила свои силы благодаря Локи.
Новый постер с "Леди Локи" / Фото Marvel
Впрочем, мы пока не знаем, окажется ли персонаж "Локи" той же волшебницей, или же сценаристы сериала просто расставляют ловушки для фанатов.
Что известно о сериале "Локи"
К исполнению роли Локи вернулся Том Хиддлстон. Компанию ему составили:
- София де Мартино,
- Гугу Мбату Роу,
- Саша Лейн.
Сценаристом выступил автор "Рика и Морти" Майкл Волдрон.