Даже если у вас не было имели времени просмотреть предыдущие фильмы о приключениях главного трикстера киновселенной Marvel, то авторы будущего сериала "Локи" сделали все, чтобы вы это наверстали. Актер Том Хиддлстон в специальном ролике любезно потрудился рассказать все, что вам нужно знать перед премьерой.

Интересно Marvel презентовала второй трейлер долгожданного сериала "Локи"

Премьера сериала "Локи" состоится 9 июня 2021 года на стриминговой платформе Disney +.

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На самом деле ролик длится одну минуту. Ведь, не выходя из образа Локи, актер особым жестом поставил отсчет видео на паузу, и рассказал о завязке будущего шоу. Таким образом, нам становится известно, что Локи нарушил естественный ход, из-за чего и попал в плен к организации, задачей которой является предотвращение подобных неурядиц.

История Локи за 30 секунд: смотреть видео онлайн

Напомним также, что первые трейлеры сериала "Локи" наглядно демонстрируют, что одноименный герой в сюжете сериала даже вызовет хаос в знаковых местах мировой истории.