Как будут развиваться события в сериале "Локи"

Сюжет стартует сразу после окончания "Мстители: Финал". Там Локи воспользовался камнем Тессеракт для того, чтобы бежать из плена, но нарушил течение времени и несколько изменил ход мировой истории, наломав дров.

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Локи продолжает прыгать по измерениям, но учитывает Управление временными изменениями – организацию, которая существует вне времени и пространства. В сериале брату Тора придется исправлять все, что он натворил.

Что показали в трейлере

В свежем трейлере представитель организации УВИ обещает, что Локи убивать не будут – только поговорят.

"Локи" второй трейлер: смотрите видео

Интересный факт. В Disney и Marvel делают большие ставки на сериал "Локи". Нейт Мур, вице-президент Marvel, почти уверен, что проект продлят на второй сезон.