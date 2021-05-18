Как будут развиваться события в сериале "Локи"
Сюжет стартует сразу после окончания "Мстители: Финал". Там Локи воспользовался камнем Тессеракт для того, чтобы бежать из плена, но нарушил течение времени и несколько изменил ход мировой истории, наломав дров.
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Локи продолжает прыгать по измерениям, но учитывает Управление временными изменениями – организацию, которая существует вне времени и пространства. В сериале брату Тора придется исправлять все, что он натворил.
Что показали в трейлере
В свежем трейлере представитель организации УВИ обещает, что Локи убивать не будут – только поговорят.
"Локи" второй трейлер: смотрите видео
- К исполнению роли Локи вернется Том Хиддлстон,
- компанию ему составят София Ди Мартино;
- Гугу Мбату-Роу;
- и Саша Лейн.
- Сценаристом выступит автор "Рика и Морти" Майкл Уолдрон.