Победители были объявлены на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире из Лос-Анджелеса, где Лесли Джонс (Saturday Night Live) выступила в качестве ведущей. Среди других победителями стали: Элизабет Олсен, Кэтрин Хан и Реге-Жан Пейдж, Энтони Маки, а Скарлет Йоханссон и Саша Барон Коэн были отмечены специальными наградами.

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Элизабет Олсен стала двойным победителем, унеся домой награду за лучшую актерскую игру и за лучший бой вместе с Кэтрин Хан в WandaVision. В своем выступлении актрисы поблагодарили своих координаторов трюков и показали, как бы выглядели их поединки без спецэффектов.

Хан также забрала домой две награды, вторую – за лучшего вора в WandaVision.

Энтони Маки выиграл две награды за роль в сериале от соавторства Disney + и Marvel Studios "Сокол и Зимний солдат".

Друзья, вы не представляете сколько моей крови, пота и слез попало в это шоу, поэтому спасибо,

– сказал Энтони Маки в своей речи за лучшего героя.

Скарлет Йоханссон выиграла награду "Признание поколения" и произнесла свою благодарность в уже привычном для премий дистанционном формате. Свое видео с благодарностью также презентовал победитель в номинации "актерский прорыв" за "Бриджертонов" – Реге-Жан Пейдж.

Актеры сериала "Внешних банков" (Outer Banks) и супруги из реальной жизни Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн получили победу в номинации "Лучший поцелуй" и еще раз повторили поцелуй для аудитории поклонников премии.

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Как уже сообщали ранее, Саша Барон Коэн получил от MTV эксклюзивную награду в номинации "Комедийный гений". Но произносил речь не сам, а вместе с Боратом, Али Джи и другими персонажами Коэна.