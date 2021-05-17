Переможці були оголошені на церемонії, яка транслювалася в прямому ефірі з Лос-Анджелеса, де Леслі Джонс (Saturday Night Live) виступила в якості ведучої. Серед інших переможцями стали: Елізабет Олсен, Кетрін Хан та Реге-Жан Пейдж, Ентоні Макі, а Скарлет Йоганссон та Саша Барон Коен були відзначені спеціальними нагородами.

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Елізабет Олсен стала подвійним переможцем, взявши додому нагороду за найкращу акторську гру та за найкращий бій разом із Кетрін Хан у WandaVision. У своєму виступі акторки подякували своїм координаторам трюків та продемонстрували, як би виглядали їхні поєдинки без спецефектів.

Хан також забрала додому дві нагороди, другу – за найкращого злодія у WandaVision.

Ентоні Макі виграв дві нагороди за роль у серіалі від співавторства Disney + та Marvel Studios "Сокіл і Зимовий солдат".

Друзі, ви не уявляєте скільки моєї крові, поту та сліз потрапило в це шоу, тож дякую,

– сказав Ентоні Макі у своїй промові за найкращого героя.

Скарлет Йоганссон виграла нагороду "Визнання покоління" і виголосила свою подяку у вже звичному для премій дистанційному форматі. Своє відео з подякою також презентував переможець у номінації "Акторський прорив" за "Бріджертонів" – Реге-Жан Пейдж.

Актори серіалу "Зовнішніх банків" (Outer Banks) та подружжя з реального життя Чейз Стоукс та Медлін Клайн отримали перемогу в номінації "Найкращий поцілунок" та ще раз повторили поцілунок для авдиторії шанувальників премії.

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Як вже повідомляли раніше, Саша Барон Коен отримав від MTV ексклюзивну нагороду в номінації "Комедійний геній". Але виголошував промову не сам, а разом з Боратом, Алі Джі та іншими персонажами Коена.