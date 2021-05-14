Шанувальники фільму Top Gun святкують перевидання першого фільму 1986 року. Повністю оновлений фільм покажуть в кінотеатрах Dolby Cinema. "Найкращий стрілець" відзначає цього року своє 35-річчя, що ще раз доводить, що Круз просто не старіє.

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На зображенні, яке супроводжувало допис в інстаграмі, можна побачити Круза, який з ностальгією дивиться на великий портрет. Це класичний момент з оригінального фільму, добре відомий шанувальникам, – Маверік (Том Круз) та Айсмен (Вел Кілмер) посміхаються та тримаються за руки, поки їх підбадьорюють колеги-пілоти.

День Найкращого Стрільця – це день, створений фанатами та присвячений їм. Я не можу дочекатися, коли ви побачите "Найкращий стрілець: Маверік" в кінці цього року,

– написав Круз в підписі до нового посту.

Нагадаємо, що прем'єра сиквелу оригінального "Найкращого стрільця" повинна була відбутись у липні 2019 року, але у зв'язку із пандемією COVID-19 так і не відбулася. Дата щоразу переносилась. Поки що шанувальники знову очікують на прем'єру фільму у листопаді 2021 року.

"Найкращий стрілець: Маверік" 2021: дивитись трейлер онлайн