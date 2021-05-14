Поклонники фильма Top Gun празднуют переиздание первого фильма 1986 года. Полностью обновленный фильм покажут в кинотеатрах Dolby Cinema. "Топ Ган" отмечает в этом году свое 35-летие, что еще раз доказывает, что Круз просто не стареет.

Интересно Каким будет фильм с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро: появились первые кадры из съемок

На изображении, которое сопровождало сообщение в инстаграме, можно увидеть Круза, который с ностальгией смотрит на большой портрет. Это классический момент из оригинального фильма, хорошо известный поклонникам, – Мэверик (Том Круз) и Айсмен (Вэл Килмер) улыбаются и держатся за руки, пока их подбадривают коллеги-пилоты.

День Топ Гана – это день, созданный фанатами и посвященный им. Я не могу дождаться, когда вы увидите "Топ Ган: Мэверик" в конце этого года,

– написал Круз в подписи к новому посту.

Напомним, что премьера сиквела оригинального "Топ Гана" должна была состояться в июле 2019 года, но в связи с пандемией COVID-19 так и не состоялась. Дата каждый раз переносилась. Пока поклонники снова ожидают премьеру фильма в ноябре 2021 года.

"Топ Ган: Мэверик" 2021: смотреть трейлер