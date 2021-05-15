Режиссером новой киноадаптации стала трехкратная номинантка Эмми – Кей Кэннон. Премьера мюзикла неоднократно переносилась, но теперь стало известно, что фильм выйдет на телеэкраны осенью. По слухам СМИ, это произойдет в сентябре на сервисе Amazоn Prime.

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Звездный состав "Золушки"

Главную роль Золушки, страдающей от нападок мачехи и сводных сестер, исполнила Камила Кабелло. Принцем Робертом, который ищет ее из-за потерянной туфельки, стал британский актер Николас Голицын. Еще одну, не менее важную роль, исполнил актер Билли Портер. Именно он привлек едва ли не большее внимание общественности, поскольку исполнил роль феи без пола.

"Это очень мощно, ведь магия не имеет пола. Дети готовы. Как раз взрослые тормозят некоторые процессы", – делился ранее с журналистами Билли Портер.

На кадрах можно увидеть, что он одет в яркое золотистое платье с камнями, а на его шее сверкает роскошное колье. В руках есть неизменный атрибут – волшебная палочка.



Билли Портер в роли крестной-феи в "Золушке" / Фото Entertainment Weekly

Другие роли в фильме "Золушка":

Идина Мензел – Вивиан, мачеха Золушки;

Минни Драйвер – королева Беатрис;

Пирс Броснан – король Роуэн.



Камила Кабелло в роли Золушки / Фото Entertainment Weekly



Камила Кабелло и Николас Голицын в "Золушке" / Фото Entertainment Weekly