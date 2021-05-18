Як розвиватимуться події у серіалі "Локі"

Сюжет зображає події, що відбуваються відразу після закінчення "Месники: Фінал". Там Локі скористався каменем Тессеракт для того, щоб втекти з полону, але порушив плин часу і дещо змінив хід світової історії наламавши дров.

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Локі продовжує стрибати вимірами, але потрапляє до уваги Управління тимчасовими змінами – організації, яка існує поза часом та простором. У серіалі братові Тора доведеться виправляти усе, що він накоїв.

Що показали у трейлері

У свіжому трейлері представник організації УТЗ обіцяє, що Локі вбивати не будуть – лише поговорять.

"Локі" другий трейлер: дивіться відео

Цікавий факт: У Disney і Marvel роблять великі ставки на серіал "Локі". Нейт Мур, віцепрезидент Marvel, майже впевнений, що проєкт продовжать на другий сезон.