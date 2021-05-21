Навіть, якщо ви не мали часу переглянути попередні фільми про пригоди головного трикстера кіновсесвіту Marvel, то автори майбутнього серіалу "Локі" зробили все, щоб ви це надолужили. Актор Том Гіддлстон в спеціальному ролику люб'язно потрудився розповісти про все, що вам потрібно знати перед прем'єрою.

Цікаво Marvel презентувала другий трейлер довгоочікуваного серіалу "Локі"

Прем'єра серіалу "Локі" відбудеться 9 червня 2021 року на стримінговій платформі Disney +.

Чим здивував Бог обману на цей раз

Насправді ролик триває одну хвилину. Адже, не виходячи з образу Локі, актор особливим жестом поставив відлік відео на паузу, і розповів про зав'язку майбутнього шоу. Таким чином, нам стає відомо, що Локі порушив природний хід перебіг часу, через що і потрапив в полон до організації, завданням якої є запобігання подібних негараздів.

Історія Локі за 30 секунд: дивитись відео онлайн

Нагадаємо також, що перші трейлери серіалу "Локі" наочно демонструють, що однойменний герой в сюжеті серіалу навіть викличе хаос у знакових місцях світової історії.