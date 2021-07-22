Вибір серіалів широкий і багатогранний, що, без сумнівів свідчить про те, що українці мають дуже різноманітні вподобання. У рейтингу представлені найкращі новинки серіалів Netflix, які не залишать байдужими навіть найвибагливіших любителів серіалів.

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10 серіалів Netflix, які популярні в Україні

1. "Секс/Життя"

Чим ви готові ризикнути заради своїх найпотаємніших бажань? Головна героїня серіалу за своїм бажанням стала матір'ю та дружиною. Але її думки не залишає бурхливе минуле. Еротичні спогади про колишнього дуже контрастують на фоні розміренного та спокійного життя в теперішньому. Аж ось доля приносить їй можливість – її коханець повертається з минулого…

"Секс/Життя" 2021: дивіться трейлер серіалу

2. "Як стати тираном"

На початку липня на Netflix з’явився неординарний документальний серіал з провокатинвою назвою. І вже за кілька днів після появи встиг зайняти другу сходинку в українському ТОП-10. В серіалі є навіть згадка про Україну, звісно про Голодомор. Цікавим фактом про серіал є те, що оповідачем став Пітер Дінклейдж – більше відомий як Тіріон Ланністер з "Гри престолів" – улюбленець публіки, який відомий своїм іронічним характером виконання ролі. Такий факт додає особливого шарму серіалу.

"Як стати тираном" 2021: дивіться трейлер серіалу

3. "Хороший лікар"

Серіал розповідає про чоловіка, на ім'я Шон Мерфі, молодого хірурга. У лікаря ще з дитинства діагностований аутизм та синдром саванта. Родом він з невеликого містечка, в якому він провів нещасливе дитинство. Тому приймає рішення переїхати і одразу отримує роботу в престижному хірургічному відділенні лікарні Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон використовує свій вроджений талант для того, щоб рятувати життя пацієнтів і кинути виклик своїм скептичним колегам.

"Хороший лікар" 2021: дивіться трейлер серіалу

4. "Рік і Морті"

Фантастичний серіал "Рік і Морті" пропонує глядачам поринути в світ головних героїв: Рік Санчез, справжній геніальний вчений, який страждає на алкоголізм, та його онук Морті, чотирнадцятирічний підліток, який залюбки подорожує разом з дідусем. Він часто не докінця розуміє, що насправді відбувається, але саме його кмітливість допомагає головним героям вибиратися зі складних ситуацій. Нещодавно відбулась прем'єра 5-го сезону серіалу.

"Рік і Морті" 5 сезон: дивіться трейлер онлайн

5. "Я ніколи не…"

Переживши жахливий рік, американка індійського походження Деві намагається змінити своє життя та стати популярною у школі, проте це не так легко зробити, як вона вважала. На неї чекають пригоди, які вона розділить з двома подругами, які теж бажають стати популярними. "Я ніколи не..." 2021: дивіться трейлер онлайн 6. "Чудова сімка" Група відважних воїнів (разом з Крісом Праттом) встає на захист маленького селища Роуз-Крік, яке тероризує кривава банда Бартоломев Боге. У кожного з них за плечима своя історія і свій унікальний стиль бою: хтось добре володіє кулаками, а хтось – гострим словом і хитрістю. Разом вони дадуть відсіч найлютішим бандитам Дикого Заходу. "Чудова сімка" 2021: дивіться трейлер серіалу 7. "Люпен"

Перший сезон французького серіалу вийшов на початку 2021 року і одразу зайняв міжнародні чарти. Нещодавно відбулась прем'єра другог сезону і серіал не здає позицій. Ассан Діоп – крадій-джентльмен, який ще в дитинстві прочитав книгу про пригоди грабіжника Арсена Люпена і тепер збирається обчистити Лувр. Це помста багатому сімейства, через якого 25 років тому батька Діопа незаслужено засудили за злочин. "Люпен" 2021: дивіться трейлер серіалу 8. "Мисливці на тролів: Повстання титанів" Цікаво, що восьму сходинку рейтингу зайняла анімація про героїв із серії Trollhunters, які об’єднуються для епічної пригоди, щоб битися з Таємним Орденом за контроль над магією, яка пов’язує їх усіх. "Мисливці на тролів: Повстання титанів" 2021: дивіться трейлер мультфільму 9. "Еліта" Іспанський серіал про те, як троє підлітків з бідних сімей потрапляють в "Лас Енчінас" – найпрестижнішу школу в Іспанії. Забезпеченим діткам не подобаються новачки, і починається безжальна битва за владу. У хід підуть будь-які засоби і методи, навіть вбивство… "Еліта" 2021: дивіться трейлер серіалу 10. "Бладшот"