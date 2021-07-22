Выбор сериалов широкий и многогранный, что, несомненно свидетельствует о том, что украинцы имеют очень разнообразные вкусы. В рейтинге представлены лучшие новинки сериалов Netflix, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных любителей сериалов.

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10 сериалов Netflix, которые популярны в Украине

1. "Секс/Жизнь"

Чем вы готовы рискнуть ради своих самых сокровенных желаний? Главная героиня сериала по своему желанию стала матерью и женой. Но ее мысли не покидает бурное прошлое. Эротические воспоминания о бывшем очень контрастируют на фоне размеренной и спокойной жизни в настоящем. И вот судьба приносит ей возможность – ее любовник возвращается из прошлого...

"Секс/Жизнь" 2021: смотрите трейлер к сериалу

2. "Как стать тираном"

В начале июля на Netflix появился неординарный документальный сериал с провокационным названием. И уже через несколько дней после появления успел занять второе место в украинском ТОП-10. В сериале есть даже упоминание об Украине, конечно о Голодоморе. Интересным фактом о сериале является то, что рассказчиком стал Питер Динклэйдж – более известный как Тирион Ланнистер из "Игры престолов" – любимец публики, который известен своим ироничным характером выполнения роли. Такой факт придает особый шарм сериалу.

"Как стать тираном" 2021: смотрите трейлер к сериалу

3. "Хороший врач"

Сериал рассказывает о мужчине по имени Шон Мерфи, молодом хирурге. У врача еще с детства диагностирован аутизм и синдром саванта. Родом он из небольшого городка, в котором он провел несчастливое детство. Поэтому принимает решение переехать и сразу получает работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон использует свой врожденный талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов своим скептическим коллегам.

"Хороший врач" 2021: смотрите трейлер к сериалу

4. "Рик и Морти"

Фантастический сериал "Рик и Морти" предлагает зрителям окунуться в мир главных героев: Рик Санчез, настоящий гениальный ученый, страдающий алкоголизмом, и его внук Морти, четырнадцатилетний подросток, который охотно путешествует вместе с дедушкой. Он часто не до конца понимает, что происходит, но именно его сообразительность помогает главным героям выбираться из сложных ситуаций. Недавно состоялась премьера 5-го сезона сериала.

"Рик и Морти" 5 сезон: смотрите трейлер

5. "Я никогда не..."

Пережив ужасный год, американка индийского происхождения Дэви пытается изменить свою жизнь и стать популярной в школе, однако это не так легко сделать, как она считала. Ее ждут приключения, которые она разделит с двумя подругами, которые тоже хотят стать популярными.

"Я никогда не..." 2021: смотрите трейлер

6. "Великолепная семерка" Группа отважных воинов (вместе с Крисом Праттом) встает на защиту маленького поселка Роуз-Крик, который терроризирует кровавая банда Бартоломев Боге. У каждого из них за плечами своя история и свой уникальный стиль боя: кто хорошо владеет кулаками, а кто-то – острым словом и хитростью. Вместе они дадут отпор злейшим бандитам Дикого Запада. "Великолепная семерка" 2021: смотрите трейлер к сериалу 7. "Люпен" Первый сезон французского сериала вышел в начале 2021 года и сразу занял международные чарты. Недавно состоялась премьера другого сезона и сериал не сдает позиций. Ассан Диоп – вор-джентльмен, который еще в детстве прочитал книгу о приключениях грабителя Арсена Люпена и теперь собирается обчистить Лувр. Это месть богатому семейству, из-за которого 25 лет назад отца Диопа незаслуженно осудили за преступление. "Люпен" 2021: смотрите трейлер к сериалу