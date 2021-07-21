Стриминговый сервис Netflix подготовил необычный, но актуальный проект мини-сериала под названием "Кликбейт". В центре сюжета восьмисерийного триллера окажется примерный семьянин, чьи темные секреты будут раскрыты довольно жестоким и необычным образом.

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Что ужасает в тизере сериала "Кликбейт"

Атмосферой ролик напоминает другие хиты стриминговой платформы: остросюжетное и скандальное "Черное зеркало", а также сериал "Ты".

В тизере мы видим воспроизведение основного синопсиса сериала. Главный герой по имени Ник Брюер (Эдриан Гренье) – любящий отец, муж и брат, который однажды внезапно и таинственно исчезает. И вот в интернете появляется видео, на котором сильно избитый Ник держит карточку с надписью "Я обижаю женщин. За 5 миллионов просмотров я умру". И не понятно, это угроза, или признание? Или оба? Когда его сестра (Зои Казан) и жена (Бетти Габриэл) спешат найти и спасти его, они раскрывают сторону Ника, о существовании которой они не подозревали…



Кадр из сериала "Кликбейт" / Скриншот

Почему стоит ждать сериал

Clickbait – это ограниченный сериал из восьми эпизодов, захватывающий триллер об игре на высоких ставках, в котором исследуются способы, которыми подпитываются наши самые опасные и неконтролируемые импульсы в эпоху социальных сетей. Сериал раскрывает и расширяет трещины, которые мы находим между нашими виртуальными и реальными личностями.

Режиссером мини-сериала выступил постановщик "Вечности" и "Грани" Брэд Андерсон, а сценарий написали Тони Эйрс и Кристиан Вайт.

"Кликбейт" 2021: смотрите тизер сериала

Кроме Эдриана Гренье, Зои Казан, Бетти Габриэл такие актеры приняли участие в сериале: