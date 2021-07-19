Як з’явився персонаж Локі?
Локі – син Лафея, народився перед закінченням війни з асгардійцями, втім, через незрозумілі причини батько залишив його наодинці помирати. Одін, король Асгарда, який переміг у війні, знайшов його і виховав його як принца Асгарда разом із їхнім біологічним сином Тором.
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Дружина Одіна вчила Локі використовувати магію Асгарда, і, особливо, він досяг успіху в створенні ілюзій. Коли Локі виріс, завдяки вмінню вводити в оману словами й ілюзіями він отримав прізвисько "Бог брехні". Перед коронацією Тора Локі склав план, згідно з яким досить літній Одін вигнав би свого сина, а Локі став би наступним у черзі на престол.
Локі й Тор / Фото Marvel Cinematic Universe
Перша частина плану вдалася, але Тор повернувся і перешкоджав "цікавим" планам Локі.
Так, милий брате, ти стаєш передбачуваним. Я довіряю, ти зраджуєш. І так кожного разу по колу. Зрозумій, життя – це зростання й розвиток, а ти не хочеш змінюватися,
– так Тор звертається до свого некровного брата Локі.
Локі в кіновсесвіті Marvel
Уперше персонаж Локі з'явився в коміксі "Venus #6" (серпень, 1949 рік), де він був неточно представлений як олімпійський бог, засланий у Тартар. Перша його офіційна поява відбулася в коміксі "Journey into Mystery #85" (жовтень, 1962 рік).
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У яких фільмах Marvel знявся Локі:
- "Тор" (2011). Він хотів знищити Йотунгейм і правити Асгардом, але був переможений і впав у просторову діру;
- "Месники" (2012). Він використовує Тесеракт, щоби привести на Землю інопланетну армію Чітаурі та з їхньою допомогою завоювати світ. Наприкінці був переможений Месниками й перемістився з Тором в Асгард, де був запроторений до в'язниці;
- "Тор: Царство темряви" (2013). Локі був бранцем у в'язниці Асгарда, але після збігу певних обставин був звільнений його зведеним братом Тором. У цьому фільмі була показана смерть Локі, проте наприкінці фільму стає зрозуміло, що він вижив;
- "Тор: Раґнарок" (2017). Упродовж фільму Локі допомагає Тору перемогти їхну сестру Хелу, що повернулась, щоби захопити трон Асгарду;
- "Месники: Війна нескінченності" (2018). За сюжетом Локі віддає Тесеракт Таносу, щоби врятувати Тора. Він намагається напасти на титана, але помирає від його рук;
- "Месники: Завершення" (2019). Локі з'являється під час подорожі Месників у минуле, де він втікає разом із Тессерактом.
У 2021 році вийшов новий серіал із Локі в головній ролі. Сьогодні ця картина вибивається в топи швидше, ніж інші аналогічні проєкти Marvel Studios. Серіал вийшов на перше місце за глядацькими інтересами через сім днів після старту першого епізоду.
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Тест для справжніх фанатів принца Асгарда
Персонаж Локі "був улюбленцем фанатів відтоді, як він зіграв головну роль у "Месниках" 2012 року", ставши "одним із найулюбленіших персонажів кіновсесвіту Marvel". Гіддлстон отримав низку номінацій і нагород за роль Локі.
Перемоги:
- Empire Awards,"Найкращий дебют" – у "Торі" (2012 рік);
- MTV Movie Awards, "Найкращий лиходій" – у "Месниках" (2012 рік).