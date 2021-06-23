Для порівняння, аналітична компанія Parrot Analytics наводить інші мега-популярні проєкти Marvel. Серіал "Сокіл та Зимовий Солдат" став найпопулярнішим серіалом у світі через вісім днів після прем'єри; "ВандаВіжен" для таких показників знадобилося два тижні.

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Важливо! При підрахунках аналітики враховували лише серіали, які транслювалися на стрімінгових сервісах.

Популярність "Локі" стрімко набирає оберти

Згідно з даними Parrot Analytics, популярність "Локі" в 89.9 рази перевищує популярність будь-якого іншого середньостатистичного серіала. У порівнянні з "Грою престолів", наприклад, який активно просувався HBO навесні і на початку літа, "Локі" попереду на 29%.



Показники стрімкого зростання популярності "Локі" / Фото Parrot Analytics

Де можна подивитися "Локі"

Серіал "Локі" транслюється ексклюзивно на платформі Disney Plus, яка, на жаль, в Україні для перегляду не доступна. Саме 23 червня на сервісі вийде для перегляду третя серію сезону. Усього в сезоні шість епізодів, про зйомки продовження офіційно шоу нічого не повідомлялося.

Важливо зазначити, що У Disney та Marvel роблять великі ставки на серіал "Локі". Нейт Мур, віцепрезидент Marvel, майже впевнений, що проєкт продовжать на другий сезон.

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