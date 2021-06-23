Для сравнения, аналитическая компания Parrot Analytics приводит другие мега-популярные проекты Marvel. Сериал "Сокол и Зимний Солдат" стал самым популярным сериалом в мире через восемь дней после премьеры; "Ванда/Вижн" для таких показателей понадобилось две недели.

Интересно Создатели "Локи" впечатлили новым постером с Леди Локи: имя персонажа подтверждено

Важно! При подсчетах аналитики учитывали лишь сериалы, которые транслировались на стриминговых сервисах.

Популярность "Локи" стремительно набирает обороты

Согласно данным Parrot Analytics, популярность "Локи" в 89,9 раза превышает популярность любого другого среднестатистического сериала. По сравнению с "Игрой престолов", например, который активно продвигался HBO весной и в начале лета, "Локи" впереди на 29%.



Показатели стремительного роста популярности "Локи" / Фото Parrot Analytics

Где можно посмотреть "Локи"

Сериал "Локи" транслируется эксклюзивно на платформе Disney Plus, которая, к сожалению, в Украине для просмотра не доступна. Именно 23 июня на сервисе выйдет для просмотра третья серия сезона. Всего в сезоне шесть эпизодов, о съемках продолжения шоу официально ничего не сообщалось.

Важно отметить, что в Disney и Marvel делают большие ставки на сериал "Локи". Нейт Мур, вице-президент Marvel, почти уверен, что проект продлят на второй сезон.

"Локи" 2021: смотрите трейлер онлайн