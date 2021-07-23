На премію Еммі у 2021 році претендують серіали, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня 2021 року о 15:00 за київським часом.

Обов'язково перегляньте "Корона" і "Мандалорець" розділили перше місце: оголосили номінантів на Еммі-2021

8 серіалів, які номіновано на Еммі-2021

1. "Тед Лассо" на Apple Plus

Серіал представлено в номінації "Найкращий комедійний серіал", а Джейсон Судейкіс в номінації "Найкращий актор комедійному серіалі". ідея серіалу того ж коміка Джейсона Судейкіса, який виконує головну роль тренера футбольного клубу "Річмонд". До речі, співавтором проекту значиться творець "Клініки" Білл Лоуренс. А він вже точно знає щось про телевізійні комедійні серіали.

"Тед Лассо": дивіться трейлер серіалу

2. "Мандалорець" на Disney Plus

Номінований в категорії "Найкращий драматичний серіал". Дія серіалу розгорнеться після падіння Галактичної імперії, але до появи Першого Ордену. У центрі сюжету – самотній мандалорець, який вимушений виживати там, де не діють закони Нової Республіки. "Мандалорець": дивіться трейлер серіалу

3. "ВандаВіжн" на Disney Plus

Номінований в категорії "Найкращий мінісеріал", а Елізабет Олсен в номінації "Найкраща актриса в мінісеріалі". "ВандаВіжн" (WandaVision) – серіал про пригоди Червоної відьми та Віжн з Елізабет Олсен і Полом Беттані в головних ролях, прем'єра якого відбулася 15 січня 2021 року на сервісі Disney +. Серіал з дев'яти епізодів від Marvel Studios, який став першим серіалом четвертої фази кіновсесвіту Marvel. Він висвітлює події, що сталися після фіналу останніх "Месників". Ванда Максімофф і Віжн, двоє найсильніших істот, що живуть ідеальним життям в передмісті, починають підозрювати, що все навколо них не зовсім таке, чим здається.

"ВандаВіжн": дивіться трейлер серіалу

4. "Корона" на Netflix

Номінований в категорії "Найкращий драматичний серіал", а Емма Коррін та Олівія Колман в номінаціх "Найкраща актриса в драматичному сераілі". Драматичний телесеріал, створений Пітером Морганом для Netflix. Шоу розповідає історію британської королівської сім’ї в середині XX століття.

"Корона" 4 сезон: дивіться трейлер серіалу

5. "Ферзевий гамбіт" на Netflix

Номінований в категорії "Найкращий мінісеріал", а Аня Тейлор-Джой в номінації "Найкраща актриса в мінісеріалі". Бет Гармон (Аня Тейлор-Джой) – сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи і стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстера, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи і сумніви наркотиками і алкоголем.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер серіалу

6. "Емілі в Парижі" на Netflix

Номінований в категорії "Найкращий комедійний серіал". Емілі Купер – двадцятирічна дівчина, яка живе і працює в Чикаго. Вона вже встигла досягти певного успіху і зайняти посаду керівника маркетингового відділу у великій компанії. Її турбує лише відсутність відносин, але вона впевнена, що ще обов'язково зустріне свою другу половинку. Одного разу дівчина отримує несподівану пропозицію про підвищення. Керівництво пропонує їй нову високу посаду, але тільки в Парижі. Незважаючи на незнання мови і чужої культури, героїня з радістю погоджується відправитися назустріч новому викликом.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер серіалу

7. "Я можу знищити тебе" на HBO

Номінований в категорії "Найкращий мінісеріал", а Мікаела Коел представлена в номінації "Найкраща актриса в мінісеріалі". Починала лондонська письменниця Арабелла Ессіуеду, що прославилася своєю дебютною книгою, яка розповідає про сексуальне самовизначення молодих жінок. Після чергової бурхливої ночі вона виявляє синяк на лобі і мучиться стрімчастими спогадами, з яких починає підозрювати, що, ймовірно, була зґвалтована в громадському туалеті.

"Я можу знищити тебе": дивіться трейлер серіалу

8. "Мейр з Істтауна" на HBO

Номінований в категорії "Найкращий мінісеріал", а Кейт Вінслет представлена в номінації "Найкраща актриса мінісеріалу". У невеликому пенсільванському місті відбувається жорстоке вбивство. Головній героїні належить розслідувати злочин, а паралельно з цим налагодити особисте життя і впоратися з емоційною вразливістю.

"Мейр з Істтауна": дивіться трейлер серіалу