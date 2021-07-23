На премию Эмми в 2021 году претендуют сериалы, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября 2021 года в 15:00 по киевскому времени.

Обязательно просмотрите "Корона" и "Мандалорец" разделили первое место: объявили номинантов на Эмми-2021

8 сериалов, которые номинированы на Эмми-2021

1. "Тед Лассо" на Apple Plus

Сериал представлен в номинации "Лучший комедийный сериал", а Джейсон Судейкис в номинации "Лучший актер в комедийном сериале". Идея сериала того же комика Джейсона Судейкиса, исполняющего главную роль тренера футбольного клуба "Ричмонд". Кстати, соавтором проекта значится создатель "Клиники" Билл Лоуренс. А он уж точно знает что-то о телевизионных комедийных сериалах.

"Тед Лассо": смотрите трейлер сериала

2. "Мандалорец" на Disney Plus

Номинирован в категории "Лучший драматический сериал". Действие сериала развернется после падения Галактической Империи, но до появления Первого Ордена. В центре сюжета – одинокий мандалорец, который вынужден выживать там, где не действуют законы новой республики.

"Мандалорец": смотрите трейлер сериала

3. "Вандавижн" на Disney Plus

Номинирован в категории "Лучший мини-сериал", а Элизабет Олсен в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале". "Вандавижн" (WandaVision) – сериал о приключениях Красной ведьмы и Вижена с Элизабет Олсен и Полом Беттани в главных ролях, премьера которого состоялась 15 января 2021 года на сервисе Disney +. Сериал из девяти эпизодов от Marvel Studios, который стал первым сериалом четвертой фазы киновселенной Marvel. Он освещает события, произошедшие после финала последних "Мстителей". Ванда Максимофф и Вижн, двое самых сильных существ, живущих идеальной жизнью в пригороде, начинают подозревать, что все вокруг них не совсем такое, чем кажется.

"Вандавижн": смотрите трейлер сериала

4. "Корона" на Netflix

Номинирован в категории "Лучший драматический сериал", а Эмма Коррин и Оливия Колман в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале". Драматический сериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века.

"Корона" 4 сезон: смотрите трейлер сериала

5. "Ход королевы" на Netflix

Номинирован в категории "Лучший мини-сериал", а Аня Тейлор-Джой в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале". Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) – сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы и становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

"Ход королевы": смотрите трейлер сериала

6. "Эмили в Париже" на Netflix

Номинирован в категории "Лучший комедийный сериал". Эмили Купер – двадцатилетняя девушка, которая живет и работает в Чикаго. Она уже успела достичь определенного успеха и занять должность руководителя маркетингового отдела в крупной компании. Ее беспокоит лишь отсутствие отношений, но она уверена, что еще обязательно встретит свою вторую половинку. Однажды девушка получает неожиданное предложение о повышении. Руководство предлагает ей новую высокую должность, но только в Париже. Несмотря на незнание языка и чужой культуры, героиня с радостью соглашается отправиться навстречу новому вызову.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер сериала

7. "Я могу уничтожить тебя" на HBO

Номинирован в категории "Лучший мини-сериал", а Микаэла Коэл представлена в номинации "Лучшая актриса в мини-сериале". Начинала лондонская писательница Арабелла Эссиуэду, прославившаяся своей дебютной книгой, рассказывающей о сексуальном самоопределении молодых женщин. После очередной бурной ночи она обнаруживает синяк на лбу и мучается обрывистыми воспоминаниями, с которых начинает подозревать, что, вероятно, была изнасилована в общественном туалете.

"Я могу уничтожить тебя": смотрите трейлер сериала

8. "Мейр из Исттауна" на HBO

Номинирован в категории "Лучший мини-сериал", а Кейт Уинслет представлена в номинации "Лучшая актриса мини-сериала". В небольшом пенсильванском городе происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит расследовать преступление, а параллельно с этим, наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью.

"Мейр из Исттауна": смотрите трейлер сериала