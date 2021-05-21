Про що третій сезон серіалу "Чудотворці: Орегонська стежка"

Події відбуватимуться в 1844 році на Дикому Заході. Провідник, небезпечний злочинець і емансипована жінка об’єднуються, щоб очолити караван, що йде на захід по Орегонській стежці.

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Сезон матиме 10 серій.

Актори та ролі серіалу "Чудотворці: Орегонська стежка"

Джеральдін Вісванатхан – волелюбна жінка;

Денієл Редкліфф – провідник;

Стів Бушемі – злочинець;

Каран Соні.

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