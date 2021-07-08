Минуле Наташі – загадка, як і належить справжньому суперагенту. Новий фільм MCU розповість про походження Наташі та її професії. Головне – у фільмі розкажуть, як Наташа приєдналась до Месників.

Не пропустіть Четверта фаза кіновсесвіту Marvel: список усіх фільмів із датою прем’єри

1. Це перший сольний фільм з Наташею Романовою в головній ролі, котру виконує Скарлетт Йоганссон.

2. Це дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови в кінематографічному всесвіті Marvel. Перший раз вона з'явилась в "Залізній людині 2", поруч з Робертом Дауні-молодшим.

3. Це 24 фільм з Четвертої фази Marvel. До неї також входять декілька прем'єр 2021 року, на які так дагуче чекають шанувальники студії: це прем'єра вересня ""Шан-Чі і легенда десяти кілець", листопадові "Вічні" та грудневий "Людина-павук: Немає шляху додому". До цієї фази також належать фільми кіновсесвіту, які вийдуть протягом двох років, аж до 2023 року:

"Вандавіжн",

"Доктор Стрендж і Мультивсесвіт божевілля",

"Тор: Кохання та грім"

"Чорна Пантера: Ваканда навіки"

"Марвели"

"Людина-мураха і Оса: Квантоманія"

"Капітан Америка 4"

"Блейд"

"Фантастична четвірка"

4. Наташа Романова – сирота, народилася в Сталінграді, Росія. Там же вона пройшла навчання та стала досвідченою кілеркою та висококласною шпигункою. Деякі вважають, що їй багато разів промивали мозок, щоб лише вона змогла виконати свою роботу. Вони вселили для дівчини помилкові спогади, щоб забезпечити її лояльність по відношенню до Росії.

5. Героїню в дитинстві зіграла дочка Міли Йовович – Евер.

6. Наташа Романова немає особливих здібностей та сил. Але її тіло переробили за допомогою біотехнології, щоб забезпечити опір старінню та стимулювати загоєння ран швидше, ніж зазвичай. Факт, який її засмучує: вони зробили її безплідною.



Кадр з фільму "Чорна вдова" / Кіноріум

За даними компанії Fandango, "Чорна вдова" продемонструвала вражаючий результат за попереднім продажем квитків за цілий рік. Більш того, їй вдалося обігнати за цим показником деякі інші марвелівські фільми, які вийшли ще до пандемії, а саме стрічки "Доктор Стрендж" і "Людина-павук: Повернення додому".

7. Відомо, що Скарлетт Йоганссон, Флоренс П'ю (грає сестру Наташі Романової – Олену Бєлову) і Рейчел Вайс (грає їхню "матір" Меліну) особисто брали участь у більшості екшн-сцен і самі виконали майже всі трюки для фільму. За їхню безпеку у кадрі відповідав координатор боїв у фільмах Marvel – Джеймс Янг, в тому числі "Капітан Америка: Протистояння", "Месники: Ера Альтрона", "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Фінал". Щоб бути "професійно" готовими до зйомок актриси займалися кікбоксингом, рукопашним боєм, тренуваннями з ножем та іншими бойовими мистецтвами.

8. Важливі сцени фільму відбуваються в Будапешті, Угорщина – місті, де Наташа Романова повинна зустрітись зі своєю сестрою Оленою Бєловою.

9. Ще раз про сюжет майбутнього фільму. Наташа (Скарлетт Йоханссон) пригнічена тяжкими спогадами з минулого, які її охопили. Аби зруйнувати систему появи таких самих вбивць як вона, Чорна вдова вирушає в «Червону кімнату» - місце колишніх тренувань.

"Чорна вдова" 2021: дивитись трейлер онлайн