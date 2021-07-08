Прошлое Наташи – загадка, как и положено настоящему суперагенту. Новый фильм MCU расскажет о происхождении Наташи и ее профессии. Главное – в фильме расскажут, как Наташа присоединилась к Мстителям.

Не пропустите Четвертая фаза киновселенной Marvel: список всех фильмов с датой премьеры

1. Это первый сольный фильм с Наташей Романовой в главной роли, которую выполняет Скарлетт Йоханссон.

2. Это девятая появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы в кинематографической вселенной Marvel. Первый раз она появилась в "Железном Человеке 2", рядом с Робертом Дауни-младшим.

3. Это 24 фильм из Четвертой фазы Marvel. В нее также входят несколько премьер 2021 года, которые с нетерпением ждут поклонники студии: это премьера сентября "Шан-Чи и легенда десяти колец", ноябрьские "Вечные" и декабрьский "Человек-паук: Нет пути домой". К этой фазе также относятся фильмы киновселенной, которые выйдут в течение двух лет, вплоть до 2023 года:

"Вандавижн",

"Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия",

"Тор: любовь и гром"

"Черная Пантера: Ваканда навеки"

"Марвелы"

"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

"Капитан Америка 4"

"Блейд"

"Фантастическая четверка"

4. Наташа Романова – сирота, родилась в Сталинграде, Россия. Там же она прошла обучение и стала опытной киллершей и высококлассной шпионкой. Некоторые считают, что ей много раз промывали мозг, чтобы лишь она смогла выполнить свою работу. Они внушили девушке ложные воспоминания, чтобы обеспечить ее лояльность по отношению к России.

5. Героиню в детстве сыграла дочь Милы Йовович – Эвер.

6. Наташа Романова не имеет особых способностей и сил. Но ее тело переработали с помощью биотехнологии, чтобы обеспечить сопротивление старению и стимулировать заживление ран быстрее, чем обычно. Факт, который ее огорчает: они сделали ее бесплодной.



Кадр из фильма "Черная вдова" / Кинориум

По данным компании Fandango, "Черная вдова" продемонстрировала впечатляющий результат по предварительной продаже билетов за целый год. Более того, ей удалось обогнать по этому показателю некоторые другие марвеловские фильмы, которые вышли еще до пандемии, а именно ленты "Доктор Стрэндж" и "Человек-паук: Возвращение домой".

7. Известно, что Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью (играет сестру Наташи Романовой – Елену Белову) и Рэйчел Вайс (играет их "мать" Мелину) лично принимали участие в большинстве экшн-сцен и сами выполнили почти все трюки для фильма. За их безопасность в кадре отвечал координатор боев в фильмах Marvel – Джеймс Янг, в том числе "Капитан Америка: Противостояние", "Мстители: Эра Альтрона", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Чтобы быть "профессионально" готовыми к съемкам актрисы занимались кикбоксингом, рукопашным боем, тренировками с ножом и другими боевыми искусствами.

8. Важные сцены фильма происходят в Будапеште, Венгрия – городе, где Наташа Романова должна встретиться со своей сестрой Еленой Беловой.

9. Еще раз о сюжете будущего фильма. Наташа (Скарлетт Йоханссон) подавлена тягостными воспоминаниями из прошлого, которые ее охватили. Чтобы разрушить систему появления таких же убийц, как она, черная вдова отправляется в "Красную комнату" - место прежних тренировок.

"Черная вдова" 2021: Смотреть трейлер онлайн