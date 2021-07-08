Прошлое Наташи – загадка, как и положено настоящему суперагенту. Новый фильм MCU расскажет о происхождении Наташи и ее профессии. Главное – в фильме расскажут, как Наташа присоединилась к Мстителям.
Не пропустите Четвертая фаза киновселенной Marvel: список всех фильмов с датой премьеры
1. Это первый сольный фильм с Наташей Романовой в главной роли, которую выполняет Скарлетт Йоханссон.
2. Это девятая появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы в кинематографической вселенной Marvel. Первый раз она появилась в "Железном Человеке 2", рядом с Робертом Дауни-младшим.
3. Это 24 фильм из Четвертой фазы Marvel. В нее также входят несколько премьер 2021 года, которые с нетерпением ждут поклонники студии: это премьера сентября "Шан-Чи и легенда десяти колец", ноябрьские "Вечные" и декабрьский "Человек-паук: Нет пути домой". К этой фазе также относятся фильмы киновселенной, которые выйдут в течение двух лет, вплоть до 2023 года:
- "Вандавижн",
- "Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия",
- "Тор: любовь и гром"
- "Черная Пантера: Ваканда навеки"
- "Марвелы"
- "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
- "Капитан Америка 4"
- "Блейд"
- "Фантастическая четверка"
4. Наташа Романова – сирота, родилась в Сталинграде, Россия. Там же она прошла обучение и стала опытной киллершей и высококлассной шпионкой. Некоторые считают, что ей много раз промывали мозг, чтобы лишь она смогла выполнить свою работу. Они внушили девушке ложные воспоминания, чтобы обеспечить ее лояльность по отношению к России.
5. Героиню в детстве сыграла дочь Милы Йовович – Эвер.
6. Наташа Романова не имеет особых способностей и сил. Но ее тело переработали с помощью биотехнологии, чтобы обеспечить сопротивление старению и стимулировать заживление ран быстрее, чем обычно. Факт, который ее огорчает: они сделали ее бесплодной.
Кадр из фильма "Черная вдова" / Кинориум
7. Известно, что Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью (играет сестру Наташи Романовой – Елену Белову) и Рэйчел Вайс (играет их "мать" Мелину) лично принимали участие в большинстве экшн-сцен и сами выполнили почти все трюки для фильма. За их безопасность в кадре отвечал координатор боев в фильмах Marvel – Джеймс Янг, в том числе "Капитан Америка: Противостояние", "Мстители: Эра Альтрона", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Чтобы быть "профессионально" готовыми к съемкам актрисы занимались кикбоксингом, рукопашным боем, тренировками с ножом и другими боевыми искусствами.
8. Важные сцены фильма происходят в Будапеште, Венгрия – городе, где Наташа Романова должна встретиться со своей сестрой Еленой Беловой.
9. Еще раз о сюжете будущего фильма. Наташа (Скарлетт Йоханссон) подавлена тягостными воспоминаниями из прошлого, которые ее охватили. Чтобы разрушить систему появления таких же убийц, как она, черная вдова отправляется в "Красную комнату" - место прежних тренировок.
"Черная вдова" 2021: Смотреть трейлер онлайн