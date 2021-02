Під час Суперкубку-2021 глядачів ошелешили новим трейлером "Сокіл та Зимовий солдат" (The Falcon and the Winter Soldier). У ньому показали не лише двох головних персонажів, а й кількох важливих героїв.

У трейлері показали Зимового солдата – Бакі Барнса та Сокола – Сем Вілсона. Окрім цього, ми побачили декількох учасників організації "Щ.И.Т", племінницю коханої Капітана Америки Шерон Картер та головного антагоніста – Гельмута Земо. До теми За мотивами фільму "Чорна пантера" знімуть серіал Другий трейлер починається з того, що Сем і Бакі у парі проходять сеанс терапії. Попри спільну мету, вони занадто різні. Тож їм дещо важко співпрацювати разом. Окрім того, у них відрізняється й стиль роботи. Тож фанатам Месників варто очікувати не лише запеклої боротьби з лиходіями, а й внутрішнього протистояння між персонажами. Головним лиходієм буде барон Гельмут Земо, якого ми бачили у фільмі "Месники: Протистояння". Одержимий перемогою над Месниками, він не може дозволити їм існувати. На відміну від кінострічки, у серіалі він носитиме фірмову пурпурову маску, яку ми мигцем можемо побачити у другому трейлері. За кадром він говорить: "Супергероям не можна дозволити існувати. Я не маю наміру залишати свою роботу незавершеною". Також відомо, що Сокіл та Зимовий солдат змагатимуться з антипатріотичною групою анархістів під назвою Flag-Smashers. Також у трейлері ми бачимо щит Капітана Америки, який Сокіл отримав від Стіва Роджера у "Месники: Завершення". За сюжетом, Сем не надто хоче займати місце друга й продовжує користуватися крилами Сокола. Прем'єра серіалу відбудеться 19 березня 2021 року на Disney+. "Сокіл та Зимовий солдат": дивитися трейлер Акторський склад: Ентоні Макі;

Себастіан Стен;

Даніель Брюль;

Ваятт Рассел;

Жорж Сен-П'єр;

Адеперо Одує;

Дезмонд Чіям;

Мікі Ішікава;

Ной Міллс.