Во время Суперкубка-2021 зрителей ошарашили новым трейлером "Сокол и Зимний солдат" (The Falcon and the Winter Soldier). В нем показали не только двух главных персонажей, но и нескольких важных героев.

В трейлере показали Зимнего солдата – Баки Барнса и Сокола – Сэмми Уилсона. Кроме этого, мы увидели нескольких участников организации "Щ.И.Т", племянницу любимой Капитана Америки Шэрон Картер и главного антагониста – Гельмута Земо. К теме По мотивам фильма "Черная пантера" снимут сериал Второй трейлер начинается с того, что Сэм и Баки в паре проходят сеанс терапии. Несмотря на общую цель, они слишком разные. Поэтому им несколько трудно работать вместе. Кроме того, стиль работы тоже отличается. Поэтому фанатам Мстителей стоит ожидать не только ожесточенной борьбы со злодеями, но и внутреннего противостояния между персонажами. Главным злодеем будет барон Гельмут Земо, которого мы видели в фильме "Мстители: Противостояние". Одержимый победой над Мстителями, он не может позволить им существовать. В отличие от киноленты, в сериале он будет носить фирменную пурпурную маску, которую мы мельком можем увидеть во втором трейлере. За кадром он говорит: "Супергероям нельзя позволить существовать. Я не намерен оставлять свою работу незавершенной". Также известно, что Сокол и Зимний солдат будут соревноваться с антипатриотичной группой анархистов под названием Flag-Smashers. Также в трейлере мы видим щит Капитана Америки, который Сокол получил от Стива Роджера в "Мстители: Завершение". По сюжету, Сэмми не слишком хочет занимать место друга и продолжает пользоваться крыльями Сокола. Премьера сериала состоится 19 марта 2021 на Disney+. "Сокол и Зимний солдат": смотреть трейлер Актерский состав: Энтони Маки;

Себастиан Стэн;

Даниэль Брюль;

Ваятт Рассел;

Жорж Сен-Пьер;

Адеперо Одуе;

Десмонд Чиам;

Микки Ишикава;

Ной Миллс.