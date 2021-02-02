По мотивам фильма "Черная пантера" снимут сериал
Режиссер фильма "Черная пантера" Райан Куглер снимет сериал, события которого будут происходить в стране Ваканда. Это родина главного героя одноименного фильма.
Источник: Deadline
Американская корпорация The Walt Disney Company продлила соглашение с режиссером фильма "Черная пантера" еще на 5 лет.
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В рамках соглашения предусмотрено не только сиквел фильма о Черной пантеры, но и сериал, который расскажет историю о его родине – Ваканду. Это скрытая от всего мира африканская страна.
Дата премьеры пока неизвестна, но зная работу Райана Куглера, продюсеры ожидают от него и его команды ничего сверхъестественного.
Райан смог с помощью "Черной пантеры" воплотить в жизнь принципиально новую историю и потрясающих персонажей, в выразительном и незабываемом ключе. Мы в восторге от укрепления наших отношений и с нетерпением ждем рассказы новых историй вместе с Райаном и его командой,
– заявил председатель правления корпорации Боб Айгер.
Черная пантера: сюжет
Т'Чалла возвращается домой, чтобы возглавить Ваканду. Это полностью изолированная и скрытая от мира страна, но ее возможностям и технологическому развитию можно только позавидовать. Но на трон посягнул старый враг главного героя.
Противостояние между претендентами на престол становится только началом проблемы, ведь судьба королевства и всего мира оказывается под угрозой.
- Первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в 2018 году, став восемнадцатым фильмом от Marvel.
- Кинолента получила 5 наград премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерские склады), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты.
- Кроме этого, "Черная пантера" получила Оскар только в 3 номинациях из 6.
"Черная пантера": смотрите трейлер
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