Режисер фільму "Чорна пантера" Райан Куглер зніматиме серіал, події якого відбуватимуться у країні Ваканда. Це батьківщина головного героя однойменного фільму.

Джерело: Deadline

Американська корпорація The Walt Disney Company продовжила угоду з режисером фільму "Чорна пантера" ще на 5 років.

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У рамках угоди передбачено не лише сиквел фільму про Чорну пантеру, а й серіал, який розповідатиме історію про його батьківщину – Ваканду. Це прихована від усього світу африканська країна.

Дата прем'єри поки що невідома, але знаючи роботу Райана Куглера, продюсери очікують від нього та його команди чогось надзвичайного.

Райан зміг за допомогою "Чорної пантери" втілити в життя принципово нову історію і приголомшливих персонажів, у виразному і незабутньому ключі. Ми в захваті від зміцнення наших відносин і з нетерпінням чекаємо розповіді нових історій разом з Райаном і його командою,

– заявив голова правління корпорації Боб Айгер.

Чорна пантера: сюжет

Т'Чалла повертається додому, аби очолити Ваканду. Це повністю ізольована та прихована від світу країна, але її можливостям та технологічному розвитку можна лише позаздрити. Втім, на трон зазіхнув старий ворог головного героя.

Протистояння між претендентами на престол стає лише початком проблеми, адже доля королівства і всього світу опиняється під загрозою.

Перша частина "Чорної пантери" вийшла на екрани у 2018 році, ставши вісімнадцятим фільмом від Marvel.

Кінострічка отримала 5 нагород премії музичного телеканалу MTV, премію американської Гільдії акторів (за кращі акторський і каскадерські склади), а також премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) за візуальні ефекти.

Окрім цього, "Чорна пантера" отримала Оскар аж у 3 номінаціях з 6.

"Чорна пантера": дивіться трейлер