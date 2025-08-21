Netflix продемонстрував новий список найпопулярніших шоу та драм, які дивилися українці. Серед них різножанрові серіали – від детективів до трилерів та комедій, пише Кіно 24.

Дивіться також Цікавий український мінісеріал, який допоможе розслабитись після роботи

"Венздей" 2 сезон

Вже другий тиждень поспіль у топі популярних тримається комедійний і водночас моторошний серіал "Венздей". Він розповідає про дівчину, яка після відрахування з середньої школи вступає до Академії "Невермор" – школи для вигнанців. Раніше там навчались її батьки, Гомес і Мортиція. Венздей стає свідком кількох вбивств, які вирішує розслідувати.

Другий сезон підготував для шанувальників ще більше темряви, страху й загадок. Венздей повертається до "Невермору" після канікул та з допомогою своїх здібностей намагається завадити смерті Енід. Наразі вийшли перші 4 серії, фінальні епізоди вийдуть 3 вересня.

"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

До списку серіалів, які найчастіше обирали українці минулого тижня, також потрапили такі:

  • "Молоді мільйонери"
  • "Венздей" 1 сезон
  • "Неприборканий"
  • "Глибокий вдих"
  • "Сирени"
  • "Пісочний чоловік" 2 сезон
  • "Відділ нерозкритих справ"
  • "Гра в кальмара" 3 сезон
  • "Посібник з убивства для хороших дівчат".