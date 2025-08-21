Netflix продемонстрировал новый список самых популярных шоу и драм, которые смотрели украинцы. Среди них разножанровые сериалы – от детективов до триллеров и комедий, пишет Кино 24.

"Венздей" 2 сезон

Уже вторую неделю подряд в топе популярных держится комедийный и одновременно жуткий сериал "Венздей". Он рассказывает о девушке, которая после отчисления из средней школы поступает в Академию "Невермор" – школы для изгнанников. Ранее там учились ее родители, Гомес и Мортиция. Венздей становится свидетелем нескольких убийств, которые решает расследовать.

Второй сезон подготовил для поклонников еще больше темноты, страха и загадок. Венздей возвращается в "Невермор" после каникул и с помощью своих способностей пытается помешать смерти Энид. Сейчас вышли первые 4 серии, финальные эпизоды выйдут 3 сентября.

"Венздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

В список сериалов, которые чаще всего выбирали украинцы на прошлой неделе, также попали такие: